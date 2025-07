Fedez ha una nuova fiamma. La ragazza si chiama Giulia Honegger, è una giovane stilista e vive a Milano. Tra i suoi follower su Instagram c’è anche Honegger, la ragazza per la quale Fedez aveva perso la testa prima di sposare Chiara Ferragni. Il rapper milanese e Giulia sono stati paparazzati dal settimanale Chi a Marina di Pietrasanta, nel nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei migliori amici di Fedez.

“Dopo una cena, venerdì sera, al Crazy Pizza, il giorno seguente il rapper e Giulia sono stati a pranzo nel ristorante della spiaggia, hanno fatto un giro su una tavola da sup e, nel tardo pomeriggio, Fedez è andato al Twiga Beach a fare le prove per l’esibizione in programma sabato sera – si legge su Chi Magazine -. In quell’occasione Del Vecchio ha regalato 60 bottiglie di champagne Dom Perignon agli ospiti (così riporta la stampa locale). E non solo. A un certo punto Fedez è stato raggiunto da Clara, che si era appena esibita a Viareggio sul palco di Radio Deejay, e ha duettato con lei sulle note della loro canzone, Scelte stupide. Poi, al termine della serata, Fedez è andato sulla barca di Del Vecchio, mentre Clara è rientrata a Viareggio, visto che il mattino seguente sarebbe partita alla volta di Gubbio, dove era attesa per una tappa del suo tour estivo. Mentre Fedez è rimasto con Giulia, con cui è stato fotografato anche a Milano, dove è andato a prenderla di sera con la sua Ferrari Roma Spider”.

Giulia Honegger è cresciuta a Milano e ha fondato un brand di moda, Ayme, con l’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis, “che unisce la visione minimalista e raffinata di Lucrezia e quella audace e intraprendente di Giulia”, si legge sul sito.