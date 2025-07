Nel mondo dello spettacolo italiano, spesso assistiamo a un’apparente armonia tra artisti, fatta di grandi attestati di stima e un continuo “volemose bene” pubblico. Tuttavia, dietro le quinte, la realtà è spesso molto diversa, con rivalità e tensioni che influenzano rapporti e collaborazioni. È questo il caso della faida in corso tra due delle più amate e seguite cantanti italiane degli ultimi anni: Anna Pepe e Rose Villain.

Le due artiste, entrambe regine delle classifiche, sembrano non riuscire a convivere pacificamente, nonostante il successo condiviso nel panorama musicale italiano. Nel gennaio 2023, durante una puntata del programma radiofonico di Radio Deejay “Say Waaad”, Rose Villain ha mostrato chiaramente una certa freddezza nei confronti di Anna Pepe. Alla domanda del conduttore Michele Wad Caporosso sulla rapper, Rose ha risposto con diplomatica distanza, affermando di non sentirsi affatto inferiore alla collega: “Se sono d’accordo con Guè che ha detto che Anna è la rapper donna migliore in Italia? Oddio, diciamo che io non mi sento affatto meno di lei. Sì ok, io sono tante altre cose, ma faccio anche rap, quindi assolutamente sì, sono anche rapper”.

La conferma di Gabriele Parpiglia: una faida “silenziosa e difficile”

Dietro queste parole apparentemente neutre si cela però una competizione non dichiarata, una tensione che è stata confermata da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica “Chicchi di Gossip”. Il giornalista ha parlato di una “faida silenziosa in corso, fatta di scelte e distanze”, spiegando come le due cantanti si evitino e non condividano mai il palco. Questa rivalità crea difficoltà anche per manager e musicisti, costretti a scegliere tra una delle due in occasione di eventi come il concerto di Lazza a San Siro.

La catfight tra Anna e Rose ha ricevuto ulteriore impulso dall’intervento di Chadia Rodriguez, altra rapper di rilievo nel panorama italiano, che durante il format YouTube “Real Talk” ha lanciato una frecciatina ambigua a entrambe: “Chi vorrei vedere qui con me? Vorrei vedere altre donne. Mi vengono in mente Anna e Rose Villain. Vediamo se è più una cosa di pagare i tiktoker per usare il proprio suono o è questione di talento”.