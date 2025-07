Dopo anni di presenza stabile nei palinsesti Mediaset, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi stanno vivendo una fase di rinnovamento professionale. Entrambe stanno sperimentando nuovi percorsi televisivi e, forse, anche radiofonici, con un occhio sempre puntato su possibili ritorni in grande stile.

Belen Rodriguez: il debutto in Rai Radio 2

Dopo aver lasciato la conduzione di Le Iene e Tu Si Que Vales, la showgirl argentina ha intrapreso una nuova avventura su Warner Bros Discovery con i programmi “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” e “Only Fun Comico Show”. Tuttavia, secondo quanto riportato da Dagospia, per lei si apre ora un capitolo inedito: la radio.

Belen sarebbe pronta a sbarcare su Rai Radio 2 con un programma tutto suo in onda dal prossimo autunno. Sul suo profilo Instagram è comparsa recentemente una foto della sede Rai di Via Asiago 10, che ha alimentato le indiscrezioni. Il nuovo direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi, avrebbe inserito il suo nome nel palinsesto della prossima stagione. Secondo Libero, si tratterebbe di un format mattutino dal taglio giovane e fresco, pensato per un pubblico dinamico e contemporaneo.

Alessia Marcuzzi: un’ospitata che sa di ritorno?

Anche per Alessia Marcuzzi si aprono nuove possibilità. Attualmente, dopo l’esperienza con Boomerissima su Rai 2 e in attesa di rivederla in veste di giurata a Tale e Quale Show, la conduttrice è stata protagonista di una sorprendente ospitata a Tu Si Que Vales.

Durante la seconda puntata registrata negli studi Elios a Roma, Alessia ha partecipato come guest star, esibendosi in un ballo con Maria De Filippi. Un momento che ha subito fatto parlare: secondo alcuni, si tratterebbe di un segnale di riavvicinamento a Mediaset, magari come preludio a un vero e proprio comeback nella prossima stagione televisiva.

Tra gli altri ospiti della serata figuravano anche Noemi, Romina Power, Nicolò De Devitiis, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Cesara Buonamici, protagonisti di esibizioni incrociate con i giudici.