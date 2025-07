La storia d’amore tra Jenny Guardiano e Tony Renda, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, si è conclusa tra accuse e recriminazioni che continuano ad infiammare i social. Dopo aver provato a ricucire il rapporto fuori dal villaggio dei sentimenti, i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione, dando il via a un acceso botta e risposta pubblico.

Tony Renda aveva annunciato la fine definitiva con un post social, ma la risposta di Jenny non si è fatta attendere. Attraverso un videomessaggio su Instagram, la Guardiano ha attaccato duramente il dj, accusandolo di averle rivolto parole pesanti e minacciando di non tollerare ulteriormente la situazione. “Vediamo se ora che sto tornando in Italia continui a parlare di me… Schifo. Non mi abbasso perché sono una SIGNORA”, ha detto Jenny, lasciando trasparire tutta la sua frustrazione.

Il confronto si è fatto ancora più aspro quando Tony ha rivolto a Jenny offese gravissime, definendola in modo offensivo e mettendo in dubbio la sua reputazione. A queste parole, Jenny ha risposto con un duro sfogo, spiegando quanto queste accuse siano ingiuste e dannose: “Sto cercando di mantenere la calma… Ma come fai a dire ‘era una put*ana, l’ho tolta dalla strada’ dopo una relazione di sei anni? Queste sono accuse pesantissime, io per la verità me ne vado a morire”.

Jenny ha poi sottolineato il problema più ampio, che riguarda la facilità con cui certe offese possono distruggere la reputazione di una donna, anche quando si è sempre comportata in modo corretto: “Se un uomo vile e vigliacco inizia a dire queste cose, la gente ci crede. Mi vergogno solo di avergli dato la confidenza”.

Resta da vedere come andrà avanti questa faida mediatica.