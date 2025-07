Il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso da un inatteso botta e risposta tra due volti noti della TVtv Mara Venier e Gabriele Corsi. Tutto è nato attorno a quello che doveva essere un sodalizio professionale nella nuova edizione di Domenica In, ma che invece si è trasformato in un piccolo caso mediatico.

Il caso

Gabriele Corsi avrebbe dovuto affiancare Mara Venier alla conduzione della storica trasmissione domenicale di Rai 1. Tuttavia, il conduttore ha recentemente ufficializzato la sua uscita dal progetto, senza fornire inizialmente spiegazioni pubbliche. Subito si sono moltiplicate le voci secondo cui il “no” di Corsi fosse legato a un cachet troppo basso.

A gettare benzina sul fuoco, ci ha pensato proprio Mara Venier, che - attraverso il suo profilo Instagram - ha condiviso un articolo dal titolo eloquente: "Domenica In: il basso cachet dietro al no di Corsi", sottintendendo che le motivazioni economiche fossero alla base della rinuncia del collega.

Un gesto che è sembrato una frecciata pubblica, tanto da attirare subito l’attenzione dei media. La conduttrice, però, ha poi eliminato rapidamente il post, forse ripensandoci o consapevole della risonanza che avrebbe avuto. Ma come spesso accade sui social, lo screenshot era già stato salvato e condiviso, diventando virale in poche ore.

La replica di Gabriele Corsi

A quel punto, è arrivata la risposta ufficiale di Gabriele Corsi, affidata a un comunicato diffuso da MN, la società che ne cura la comunicazione: "Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla. La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato dalla Rai un progetto artistico; dopo un mese, quel progetto è radicalmente cambiato. Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso, e compatibili con altri impegni. Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione. La realtà, quasi sempre, è molto più semplice di storie costruite ad arte con congetture e dietrologie”.