Momenti turbolenti per Rocío Muñoz Morales, al centro di un vortice mediatico dopo la diffusione delle chat e dei messaggi vocali di Fabrizio Corona, nei quali si svelerebbe la relazione segreta tra Raoul Bova e la giovane Martina Ceretti. Una rivelazione che ha scosso il mondo dello spettacolo e, soprattutto, ha travolto l’ormai ex compagna del noto attore.

La precisazione dell’avvocato di Raoul Bova

La situazione, già complicata, è stata ulteriormente chiarita dall’avvocato di Bova, David Leggi, che ha voluto precisare come Raoul e Rocío siano in realtà separati di fatto da tempo. Entrambi si alternano nell’accudimento delle due figlie, mentre si attendono indicazioni da parte di Rocío per formalizzare la separazione in tribunale. Una verità che, seppur nota nel privato, ora è divenuta pubblica con effetti inevitabili.

Il sostegno inatteso di Stefano De Martino

Ma la vicenda non si ferma qui. Alberto Dandolo, sulle pagine del settimanale Oggi, ha svelato un clamoroso retroscena: Stefano De Martino, noto conduttore televisivo, avrebbe deciso di offrire conforto a Rocío in questo difficile momento. Nonostante la sua nuova relazione con la giovane napoletana Caroline Tronelli, Stefano non rinuncerebbe a mostrare vicinanza all’attrice attraverso messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi.

“Estate rovente per Stefano De Martino, 35. Il conduttore di Affari tuoi si sta godendo il meritato riposo a bordo del suo yacht Santiago tra baci bollenti con la giovane napoletana Caroline Tronelli, 22, party, defilati e grigliate in famiglia. Stefano però, nonostante il suo neonato legame affettivo, non rinuncia alle sue amicizie, comprese quelle con il gentil sesso. Lo showman starebbe molto vicino anche all’amica Rocío Muñoz Morales, 37: lei sta infatti attraversando un periodo complesso a causa della fine della relazione con Raoul Bova. De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà…”.