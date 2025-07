Temptation Island continua a dimostrarsi un vero e proprio fenomeno televisivo, capace di appassionare milioni di telespettatori anche alla sua tredicesima edizione. Il reality show, condotto dal sempre presente Filippo Bisciglia, registra ascolti in costante crescita e ha appena raddoppiato gli appuntamenti settimanali.

Verso un terzo appuntamento settimanale?

Dopo anni in cui la messa in onda era fissata per una sola serata a settimana, da questa stagione Mediaset ha deciso di trasmettere due puntate settimanali. Il successo ottenuto sta spingendo la rete a valutare addirittura un terzo appuntamento a settimana. Come riportato dall’esperto di tv Davide Maggio, la produzione sta considerando di accorciare la durata delle puntate per inserire un ulteriore episodio. Questo permetterebbe di mantenere alta la tensione narrativa e di sfruttare al massimo il grande quantitativo di materiale registrato, specialmente quello destinato al format “Temptation Island… e poi”.

Possibili giorni di programmazione e nuova durata

La programmazione potrebbe quindi passare da due a tre serate a settimana, anche se non è ancora chiaro se gli appuntamenti andranno in onda da martedì a giovedì, da mercoledì a venerdì o con un’altra combinazione. In ogni caso, le puntate dovrebbero chiudersi entro la mezzanotte, per un format più snello e dinamico.

Il ruolo di Maria De Filippi dietro le quinte

Dietro questa strategia c’è anche l’influenza di Maria De Filippi, numero uno di Fascino, che sta lavorando per ottimizzare la programmazione dei suoi programmi di punta.