Ilary Blasi, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, non ha mai avuto peli sulla lingua, nemmeno quando si tratta di affrontare temi delicati legati alla sua carriera e alla sua vita privata. In occasione dei trent’anni del settimanale Chi, il nuovo direttore Massimo Borgnis le ha chiesto di scrivere un ricordo, e lei ha risposto con sincerità, ricordando anche un episodio legale che ha coinvolto proprio il magazine e il suo storico direttore, Alfonso Signorini.

Ilary ha raccontato che Chi l’ha seguita fin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, pubblicando le sue prime foto paparazzate. “Non ho mai avuto lo stress del gossip, dei paparazzi, fa parte del gioco”, ha detto la conduttrice. Tuttavia, ha anche svelato un momento in cui non ha esitato a reagire: “Non mi sono mai arrabbiata, a parte una volta in cui mi avete fotografata in topless dentro casa a Formentera. Ho fatto causa a Chi, ad Alfonso Signorini, e ho vinto”.

L’episodio risale all’estate del 2016, quando alcune foto scattate nella sua casa privata erano state pubblicate senza il suo consenso, violando la sua privacy. La querela ha portato a un risarcimento di circa 30 mila euro, una cifra che, come spesso accade in questi casi, è stata probabilmente pagata dalla casa editrice Mondadori e non da Signorini in prima persona.

Ma la storia tra Ilary e Signorini non si è conclusa con la causa legale. Pochi mesi dopo, la conduttrice è stata chiamata da Mediaset per condurre la prima edizione del Grande Fratello Vip, e proprio lì ha ritrovato Alfonso Signorini, questa volta in veste di opinionista. Da allora i due hanno instaurato un rapporto amichevole, fatto di scherzi e collaborazione, tanto da far nascere una simpatia che ha superato ogni precedente contrasto.