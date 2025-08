Manca davvero poco alla nascita della primogenita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’ex gieffina, oggi futura mamma, ha deciso di condividere con i suoi follower le emozioni e i pensieri legati a questo speciale momento della sua vita.

Una gravidanza vissuta con serenità

Cecilia, al settimo mese di gravidanza, appare serena, felice e consapevole: “Sto molto bene, è un bel periodo. Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo, con tranquillità e tanto sorriso”. L’unica fonte di preoccupazione è la sua cagnolina Aspirina, che non sta attraversando un buon momento di salute, ma per il resto tutto procede alla grande.

Cambiamenti fisici e alimentazione

Con un aumento di peso di circa 13 kg, Cecilia non nasconde di aver accolto con entusiasmo i cambiamenti fisici, anche quelli più evidenti. “Ho preso 3 kg al mese, ma non sono dispiaciuta, anzi: sto ascoltando il mio corpo e mi godo questa nuova versione di me, più rotonda e in carne”, racconta la Rodriguez, che ha anche risposto a qualche critica ricevuta con ironia e serenità. Interessante anche il racconto della sua alimentazione in gravidanza: “In passato mangiavo tanti hamburger e fritti, invece ora ho voglia di pasta, verdura e frutta. Mi piace avere appetito, è una sensazione bellissima”.

Il nome della bambina e l’attesa per ottobre

La nascita di Clara Isabel è attesa per metà ottobre e il nome scelto è un omaggio alla nonna materna di Cecilia. La coppia ha condiviso la scelta con entusiasmo, confermando di essere una vera squadra anche nelle decisioni più importanti.

Riflessi personali: gelosia e percorso PMA

Non sono mancati spunti più profondi: Cecilia ha parlato della sua natura gelosa, che ha imparato a gestire grazie alla terapia e alla maturità personale. Inoltre, ha anticipato che racconterà in futuro anche il percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) che ha affrontato, sottolineando quanto sia fondamentale avere accanto persone che ti vogliono bene in momenti così delicati.

Un momento unico nella vita di Cecilia

Infine, la futura mamma riflette sull’esperienza unica di portare una vita dentro di sé: “È come avere due cuori nel corpo, e in questo momento niente sembra poter rovinare questa gioia”.

Cecilia Rodriguez si prepara così ad accogliere Clara Isabel con il sorriso e la serenità di chi vive ogni istante con consapevolezza e amore.