Dopo un periodo di pausa dalle scene musicali, Angelina Mango potrebbe essere pronta a tornare sotto i riflettori, e non in un contesto qualunque: si vocifera infatti una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2026. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, ha già infiammato i fan e gli appassionati di musica.

Dall’esperienza ad Amici alla vittoria a Sanremo

Angelina Mango si è fatta conoscere al grande pubblico durante la sua partecipazione ad Amici 22, il celebre talent show di Maria De Filippi. Pur non avendo vinto (si è classificata seconda), la giovane artista ha saputo imporsi grazie al suo talento, alla sua voce unica e alla sua sensibilità artistica.

Il vero trionfo, però, è arrivato pochi mesi dopo: nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo, conquistando la vittoria con il brano La noia. Il successo sanremese l’ha poi portata sul palco dell’Eurovision Song Contest, dove ha ottenuto un ottimo piazzamento e il plauso della critica internazionale.

Una pausa per sé stessa e gli studi

Dopo il tour e gli impegni promozionali, Angelina ha scelto di rallentare. In una serie di dichiarazioni pubbliche, ha spiegato di volersi dedicare alla propria vita privata e di essere tornata a frequentare l’università per completare gli studi. Una decisione coraggiosa, che ha mostrato il suo lato più autentico e determinato.

Il ritorno a Sanremo? Parla Amedeo Venza

Nelle ultime ore, a riaccendere l’entusiasmo dei fan è stata un’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza tramite le sue Instagram Stories. Secondo quanto riportato, Angelina sarebbe attualmente al lavoro su nuovi brani e in particolare su una canzone che potrebbe essere candidata per il Festival di Sanremo 2026.

L’ipotesi, se confermata, aprirebbe le porte a un clamoroso ritorno sul palco dell’Ariston, questa volta sotto la direzione artistica di Carlo Conti, che dal prossimo anno tornerà alla guida della kermesse musicale.

Attesa e cautela: parla il pubblico

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della cantante o del suo entourage, e per questo motivo è importante prendere la notizia con le dovute precauzioni. Tuttavia, l’idea di rivedere Angelina Mango a Sanremo entusiasma già i fan, che la immaginano tra i “Big” in gara con un nuovo brano capace di replicare – o addirittura superare – il successo di La noia.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma nelle prossime settimane, quella di Angelina Mango sarebbe una delle partecipazioni più attese del prossimo Sanremo 2026. Nel frattempo, non resta che attendere sviluppi ufficiali e, come sempre, tenere le orecchie ben aperte.