Nelle ultime settimane, i fan di Temptation Island hanno notato un curioso botta e risposta (a distanza) tra due volti noti del programma: Jenny Guardiano e il suo ex, Tony Renda. La ragazza, tramite i social, aveva lanciato una sottile frecciatina paragonando l’ex compagno ad Alessio Loparco, protagonista discusso dell’ultima edizione.

Una provocazione che non è passata inosservata, tanto che ora arriva la replica di Tony Renda in un’intervista rilasciata a Fanpage.it.

“La somiglianza c’è”, ha ammesso il deejay, riferendosi al confronto con Alessio. “Speravo che lui avesse atteggiamenti diversi, alcuni hanno fatto discutere”, ha poi aggiunto, senza però alimentare ulteriori polemiche nei confronti dell’ex Jenny Guardiano.

Cosa c’è di vero in Temptation Island?

Negli ultimi tempi, la veridicità del format di Temptation Island è stata messa in discussione, soprattutto dopo le dichiarazioni di Perla e Lino durante un’intervista a Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona. Le polemiche nate attorno a queste rivelazioni hanno riacceso il dibattito tra pubblico e ex partecipanti.

Anche a Tony Renda è stata posta la fatidica domanda: quanto c’è di vero in ciò che accade nel villaggio delle tentazioni? La sua risposta è chiara: “Molti personaggi che sono usciti dal programma non hanno saputo prendersi le loro responsabilità. Io non ho mai sentito la pressione di un ruolo, è stato tutto reale. Sono riuscito a esprimere quello che volevo far capire di me. Mi hanno messo nella condizione di raccontarmi, nessuno mi ha detto di comportarmi in un determinato modo”.

Un futuro in TV per Tony Renda?

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Tony Renda sembra aver cambiato idea sul proprio rapporto con il mondo dello spettacolo. Se prima non si vedeva come un personaggio da piccolo schermo, oggi ammette che non gli dispiacerebbe tornare in televisione, magari partecipando a un nuovo reality.

Chissà se qualche produzione deciderà di dargli una nuova chance: i presupposti, a quanto pare, ci sono tutti.