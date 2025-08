Con l’avvicinarsi della nuova edizione del Grande Fratello, cresce la curiosità intorno ai possibili concorrenti e alle dinamiche che animeranno la Casa più spiata d’Italia. Dopo le prime indiscrezioni sui volti che potrebbero prendere parte al reality condotto quest’anno da Simona Ventura, nelle ultime ore è emerso un nuovo rumor destinato a far discutere.

A lanciare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che attraverso le sue Instagram Stories ha parlato della presunta partecipazione di una nota influencer al reality. Secondo quanto riportato, la giovane avrebbe recentemente sostenuto un provino per entrare nella Casa. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la ragazza in questione è stata avvistata in passato in compagnia di un ex concorrente del Grande Fratello.

Un dettaglio che non sarebbe passato inosservato agli occhi degli autori, i quali – stando a quanto riferito da Deianira – starebbero valutando di far entrare prima la influencer e, solo in un secondo momento, l’ex gieffino. Il motivo? Sfruttare la curiosità del pubblico per approfondire in diretta cosa ci sia stato realmente tra i due al di fuori del programma.

Queste le parole condivise da Deianira: “Una influencer ha sostenuto di recente il provino per il Grande Fratello ed è stata vista in precedenza con un ex concorrente del reality. Da questo si intuisce che la dinamica pensata dagli autori potrebbe essere quella di far entrare lui nella Casa dopo che lei è già entrata. Per scoprire cosa ci sia stato davvero tra loro fuori dal programma”.

Al momento, non sono stati resi noti i nomi dei diretti interessati, né sono emersi indizi che possano svelarne l’identità. Come spesso accade in questi casi, è bene prendere queste voci con la dovuta cautela, almeno fino a quando non arriveranno conferme ufficiali.

Intanto, cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno si preannuncia ricca di sorprese, colpi di scena e – a quanto pare – dinamiche amorose tutte da scoprire.