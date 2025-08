L’epilogo della storia tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi a Temptation Island si è rivelato uno dei più inaspettati e discussi di questa edizione del programma.

Dopo un intenso falò di confronto, durante il quale i due avevano chiarito un equivoco importante – ovvero che le attenzioni di Lucia rivolte al tentatore Andrea fossero un modo per suscitare una reazione da parte di Rosario –, la coppia era uscita con la convinzione di poter finalmente convivere a Milano, nella casa di Rosario. Tuttavia, nelle settimane successive, la convivenza è stata rimandata.

Nel famoso “un mese dopo”, Lucia ha spiegato che la decisione di posticipare il trasferimento è nata dalla gelosia e dalle insicurezze di Rosario, che non sembrava ancora convinto della totale innocenza del rapporto tra Lucia e Andrea.

Proprio durante quel confronto, il conduttore Filippo Bisciglia aveva mostrato una clip in cui Andrea affermava di essersi visto con Lucia anche al di fuori delle telecamere, creando ulteriore tensione. A seguito di ciò, Rosario ha deciso di affrontare Andrea in una telefonata chiarificatrice, ma la chiamata è stata mandata in onda senza audio, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e con tante domande irrisolte.

Nelle ultime ore, a fare chiarezza è intervenuto Biagio D’Anelli, che ha rivelato cosa si sono detti realmente Rosario e Andrea durante quella telefonata “proibita”. Secondo D’Anelli, la telefonata è stata molto più significativa di quanto mostrato: i due sarebbero addirittura stati insieme per 48 ore a Rimini, e quel momento non sarebbe stato isolato.

Entrando nel dettaglio, Biagio ha spiegato che Lucia, durante il programma, aveva dichiarato di trovarsi a Modena con delle amiche, ma in realtà si trovava proprio con Andrea. “Lei diceva di essere a casa a Modena, mentre invece era con lui”, ha raccontato D’Anelli, aggiungendo che ci sono state prove certe da parte di Andrea, che avrebbe raccontato a Rosario dei loro momenti insieme, fatti di baci, coccole e tanta complicità.

Questo retroscena ha scioccato sia Rosario sia il pubblico, mettendo seriamente in dubbio la sincerità di Lucia e complicando ulteriormente la situazione della coppia.