Una serata speciale, un momento che racconta un sogno diventato realtà per il piccolo Leo, figlio di Pierpaolo Pretelli e della sua ex compagna Ariadna Romero. Ieri sera, l’ex vippone ha condiviso una foto che lo ritrae con tutta la sua famiglia: accanto a lui, l’attuale compagna Giulia Salemi, la madre di suo figlio Ariadna e naturalmente il piccolo Leo, visibilmente felice.

“Tutti insieme”, ha scritto Pretelli a corredo dello scatto, sottolineando come si sia avverato un desiderio espresso proprio da Leo in occasione del suo compleanno.

La foto della reunion in casa Salemi-Pretelli

La foto è stata condivisa tramite le storie Instagram di Pierpaolo Pretelli e mostra una scena carica di emozione: Leo, oggi 8 anni, è al centro dell’attenzione mentre riceve un bacio simultaneo da papà, mamma e dalla compagna del padre. L’immagine è stata scattata durante una cena di gruppo organizzata nella casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dimostrando come la famiglia allargata riesca a convivere in un clima sereno e affettuoso.

Un dettaglio non è passato inosservato ai fan: Giulia e Ariadna si tengono per mano, simbolo di una complicità rara tra ex e attuale compagna, coltivata nel tempo con rispetto e maturità.

Rapporto speciale tra Giulia Salemi e Ariadna Romero

Fin dagli inizi della sua relazione con Pierpaolo Pretelli, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha raccontato del suo splendido rapporto con Ariadna Romero, definendola “la mia più grande alleata”. Un sentimento reciproco, che si è consolidato nel tempo e che ha coinvolto tutti i membri di questa famiglia allargata.

Quando nell’estate del 2024 è stata annunciata la gravidanza di Giulia Salemi, Ariadna, che oggi vive a Miami insieme al suo compagno Julio Iglesias Jr, ha espresso pubblicamente la propria felicità:

“Che notizia meravigliosa. L’ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino o una sorellina. Auguri”, aveva scritto, testimoniando ancora una volta il forte legame che li unisce.

Una famiglia allargata che funziona

Il piccolo Kian, nato lo scorso gennaio, ha completato il quadro familiare sognato da Leo, e la presenza armoniosa di tutti – Pierpaolo, Ariadna, Giulia, Leo e il piccolo arrivato – è la prova che una famiglia allargata può funzionare, se costruita su affetto, rispetto e dialogo.