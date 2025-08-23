La ventesima edizione di Ballando con le Stelle continua a sorprendere e incuriosire con un cast ricco di volti noti provenienti da mondi diversi. L’ultima conferma è quella di Filippo Magnini, ex campione di nuoto, che parteciperà come concorrente al celebre show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma, accompagnato da un messaggio suggestivo: “La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della tv. Filippo Magnini è pronto per Ballando con le Stelle 2025”.

Con il suo ingresso, i concorrenti ufficializzati salgono a dieci, e il cast di questa edizione si preannuncia tra i più variegati e brillanti di sempre.

I concorrenti confermati

Ecco l’elenco dei nomi già annunciati, pronti a sfidarsi a colpi di danza sul parquet più famoso della televisione italiana:

Martina Colombari – attrice e showgirl dal fascino indiscusso

– attrice e showgirl dal fascino indiscusso Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) – comico e icona della tv italiana

– comico e icona della tv italiana Andrea Delogu – conduttrice e volto televisivo

– conduttrice e volto televisivo Rosa Chemical – cantante e performer dal carattere esplosivo

– cantante e performer dal carattere esplosivo Francesca Fialdini – amatissima conduttrice televisiva

– amatissima conduttrice televisiva Marcella Bella – storica voce della musica italiana

– storica voce della musica italiana Barbara D’Urso – icona del piccolo schermo

– icona del piccolo schermo Nancy Brilli – attrice di eleganza e talento

– attrice di eleganza e talento Fabio Fognini – ex tennista

– ex tennista Filippo Magnini – ex nuotatore

Un mix di generazioni e mondi diversi

Questa edizione unisce personaggi provenienti da musica, televisione, sport e comicità, offrendo un cast eterogeneo che rappresenta più generazioni. Un mix capace di parlare a un pubblico ampio e di offrire momenti di spettacolo, emozioni e – come sempre – colpi di scena.