La ventesima edizione di Ballando con le Stelle continua a sorprendere e incuriosire con un cast ricco di volti noti provenienti da mondi diversi. L’ultima conferma è quella di Filippo Magnini, ex campione di nuoto, che parteciperà come concorrente al celebre show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci.
L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma, accompagnato da un messaggio suggestivo: “La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della tv. Filippo Magnini è pronto per Ballando con le Stelle 2025”.
Con il suo ingresso, i concorrenti ufficializzati salgono a dieci, e il cast di questa edizione si preannuncia tra i più variegati e brillanti di sempre.
I concorrenti confermati
Ecco l’elenco dei nomi già annunciati, pronti a sfidarsi a colpi di danza sul parquet più famoso della televisione italiana:
- Martina Colombari – attrice e showgirl dal fascino indiscusso
- Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) – comico e icona della tv italiana
- Andrea Delogu – conduttrice e volto televisivo
- Rosa Chemical – cantante e performer dal carattere esplosivo
- Francesca Fialdini – amatissima conduttrice televisiva
- Marcella Bella – storica voce della musica italiana
- Barbara D’Urso – icona del piccolo schermo
- Nancy Brilli – attrice di eleganza e talento
- Fabio Fognini – ex tennista
- Filippo Magnini – ex nuotatore
Un mix di generazioni e mondi diversi
Questa edizione unisce personaggi provenienti da musica, televisione, sport e comicità, offrendo un cast eterogeneo che rappresenta più generazioni. Un mix capace di parlare a un pubblico ampio e di offrire momenti di spettacolo, emozioni e – come sempre – colpi di scena.