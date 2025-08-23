Un futuro da attrice per Shaila Gatta? L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, nonché ex velina di Striscia la Notizia e allieva di Amici, sembra pronta a intraprendere una nuova avventura nel mondo del cinema. Stando a un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni, la ballerina sarebbe stata contattata da un noto regista italiano per sostenere dei provini per un suo prossimo film.

Shaila Gatta e il sogno del cinema

Solo pochi mesi fa, Shaila non nascondeva il desiderio di tornare come professionista nel talent show Amici, che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Ma il suo futuro potrebbe riservare sorprese ancora più grandi.

Secondo quanto riportato da Pugnaloni, la ballerina è stata avvistata a Roma, dove avrebbe sostenuto due provini per un film diretto da un famoso regista italiano. Questo nuovo percorso lavorativo potrebbe rappresentare un’importante svolta nella carriera di Shaila Gatta

La storia al Grande Fratello e il seguito social

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello, Shaila si è distinta non solo per il suo talento ma anche per la tormentata storia d’amore con Lorenzo Spolverato. La coppia aveva conquistato un grande seguito di fan, le “Shailenzo”, che non si sono rassegnate alla fine del loro rapporto.

Dopo la fine del reality, la ballerina si è dedicata a nuovi progetti, tra cui il lancio di una linea di skincare e il ritorno alla danza. Inoltre, è diventata volto social dei casting della prossima edizione del Grande Fratello, invitando i fan a partecipare alle selezioni.

Carlo Verdone chiama Shaila Gatta

Ma la vera novità riguarda il cinema. Shaila Gatta sarebbe stata contattata personalmente da Carlo Verdone, uno dei registi più amati e rispettati del panorama italiano. La ballerina avrebbe sostenuto due provini a Roma, in vista delle riprese del nuovo film di Verdone, che inizieranno il 25 di questo mese.