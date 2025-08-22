Il ritorno di Uomini e Donne si avvicina e, come ogni anno, non mancano le sorprese. Tra le novità più attese c’è l’arrivo di un nuovo protagonista sul trono: Flavio Ubirti, ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island.

Chi è Flavio Ubirti

A svelare l’ingresso di Flavio tra i tronisti è stato Davide Maggio: "Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne. ‘Promozione’ per Flavio Ubirti, il tentatore più richiesto nell’ultima edizione del reality estivo di Canale 5. Possiamo confermarvi che il 24enne toscano è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da settembre".

Ubirti, classe ’99, è un giovane calciatore che attualmente milita nella Baldaccio Bruni Calcio, ma in passato ha vestito anche le maglie di Arezzo e Cannara. Nel suo percorso sportivo ha fatto parte della Nazionale Under 17, confermando fin da subito il suo talento.

Oltre al calcio, Flavio coltiva una carriera nel mondo della moda: è seguito dall’agenzia Alex Model e vanta una fisicità da perfetto modello classico e sportivo.

Altezza: 1,86 m

1,86 m Corporatura atletica: busto 110 cm, vita 88 cm, fianchi 104 cm

busto 110 cm, vita 88 cm, fianchi 104 cm Taglia giacca: 50

50 Scarpe: 43,5 (10 US)

43,5 (10 US) Capelli e occhi: castani

Sul suo profilo Instagram @flavio__ubirti, seguito da circa 72mila follower, condivide pochi post dallo stile pulito: calcio, amici e viaggi.

Il calendario delle registrazioni

Le prime registrazioni della nuova stagione erano state inizialmente fissate per il 25 e 26 agosto, ma la conferma ufficiale è arrivata solo in questi giorni: le date sono state spostate al 27 e 28 agosto 2025.

A rivelarlo è stato ancora una volta Lorenzo Pugnaloni, spiegando il piccolo cambio di programma.

Prime puntate dedicate a Temptation Island

Le prime due puntate del nuovo ciclo saranno quasi interamente dedicate a Temptation Island: i protagonisti del reality torneranno in studio per raccontare cosa è successo dopo la fine del programma, chiarendo rumor e indiscrezioni che hanno animato i social nelle ultime settimane.

Un’occasione speciale per scoprire se le storie nate (o finite) nel villaggio troveranno conferma anche davanti alle telecamere di Uomini e Donne.

I nuovi tronisti e il parterre

Oltre a Flavio Ubirti, verranno presentati anche gli altri nuovi tronisti, pronti a mettersi in gioco in questa stagione. Grande spazio sarà dato al parterre di dame e cavalieri, che torneranno a raccontare le proprie storie e a vivere nuove dinamiche nello studio di Canale 5.

L’attesa sta per finire

Dopo la lunga pausa estiva, Uomini e Donne è pronto a ripartire con nuove emozioni, colpi di scena e protagonisti. Le registrazioni del 27 e 28 agosto segneranno l’inizio ufficiale della stagione 2025/2026 e, come da tradizione, le prime anticipazioni non tarderanno ad arrivare.

La messa in onda è prevista per lunedì 22 settembre 2025, alle 14:45 su Canale 5.