Colpo di scena per i fan di Temptation Island 2025: Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Ary (Arianna Mercuri) sono stati avvistati insieme in Sardegna, alimentando nuove voci su una possibile frequentazione ancora in corso. A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha pubblicato una foto esclusiva dei due nella sua newsletter.

Una coppia che continua a far parlare di sé

Valerio e Ary hanno fatto discutere sin dal loro primo incontro nel villaggio delle tentazioni. La loro forte sintonia e il bacio scattato durante il reality avevano già messo in crisi la relazione tra Valerio e la sua ormai ex fidanzata Sarah. Dopo il falò di confronto e la rottura definitiva con Sarah, Valerio ha scelto di conoscere meglio Ary anche fuori dal programma.

Durante l’ultima puntata speciale "Un mese dopo", i due si sono presentati insieme, affermando di voler continuare a frequentarsi lontano dalle telecamere. Tuttavia, nelle settimane successive, le voci su presunti tradimenti e nuovi flirt hanno sollevato dubbi sul futuro della coppia.

Lo scatto in Sardegna

La foto pubblicata da Lorenzo Pugnaloni mostra Valerio e Ary in un contesto vacanziero, rilassati e complici. L’immagine, stando alle indiscrezioni, sarebbe stata scattata da un fan che li avrebbe notati mentre passeggiavano insieme lungo la costa. Secondo Pugnaloni, lei avrebbe perdonato il tradimento di Valerio.