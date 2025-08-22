Antonella Clerici, come ha fatto anche Ilary Blasi, ha recentemente ricordato alcune esperienze legate al famoso settimanale Chi e al suo storico direttore, Alfonso Signorini. Tuttavia, a differenza della collega, non ha mai intrapreso azioni legali contro il giornale, anzi, il suo ricordo di Signorini è piuttosto positivo.

Il ricordo del 2006: la telefonata di Signorini

Nel 2006, prima dell’uscita in edicola di un numero di Chi, Alfonso Signorini chiamò personalmente Antonella Clerici per avvertirla di un servizio destinato a far scalpore. Il settimanale avrebbe pubblicato delle foto che ritraevano il compagno di allora, Eddy Martens, mentre baciava un’altra donna.

Nonostante la notizia fosse dolorosa, la conduttrice, che era insieme a Eddy da poco tempo, decise di affrontare la situazione con maturità e perdonò il partner. La loro storia continuò per diversi anni, fino alla rottura definitiva nel 2016.

Le parole di Antonella Clerici su Chi e Signorini

In un’intervista, Antonella Clerici ha raccontato così quell’episodio:

“Il settimanale Chi ha seguito la mia vita, i momenti belli e quelli più dolorosi. Ricordo quando Alfonso mi chiamò per dirmi che sarebbe uscito un servizio che mi riguardava e che non mi avrebbe fatto piacere. Mi disse: ‘Sono un giornalista, lo devo pubblicare, so che ti procurerà dolore e volevo anticipartelo in modo che tu non lo scopra dopo gli altri.’ Erano le foto di Eddy, il mio ex compagno, il padre di mia figlia, con un’altra donna”.

Antonella ha sottolineato come abbia sempre accettato il ruolo di personaggio pubblico e la responsabilità di essere sotto i riflettori, dichiarandosi “una paladina della verità”. Ha ammesso però che quella copertina ha cambiato la sua vita.

Un viaggio attraverso i momenti della vita

Non solo momenti difficili: il legame con Chi è stato anche testimone di gioie e successi. Antonella Clerici ricorda con affetto le prime foto con il compagno Vittorio Garrone a Portofino, l’annuncio della nascita della figlia, e le pagine dedicate al suo ruolo di conduttrice a Sanremo.

Per lei, il settimanale rappresenta “un viaggio attraverso momenti che hanno caratterizzato la mia vita”, un racconto sincero di luci e ombre, di emozioni che appartengono a chiunque viva sotto i riflettori.