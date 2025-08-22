Il gossip non si ferma attorno a Lucia Ilardo, una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo la fine della sua relazione con Rosario Guglielmi, la giovane è tornata al centro dell’attenzione mediatica per un presunto incontro con un altro volto noto della televisione.

A sganciare la bomba è Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip e tv, che attraverso il suo profilo Instagram ha rivelato dettagli succosi su un avvistamento avvenuto a Ischia.

“I drammi di Temptation Island non sono finiti”, scrive Pugnaloni, svelando che Lucia Ilardo sarebbe stata vista in compagnia di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne.

I due si sarebbero incontrati in un bar/discoteca dell’isola campana, dove alcuni presenti raccontano che Mario avrebbe avuto un atteggiamento da "piacione", quasi a voler provocare un inciucio a tutti i costi.

Lucia mette le cose in chiaro

Nonostante i tentativi di approccio di Mario Cusitore, Lucia Ilardo avrebbe mostrato chiaramente di non voler cedere alle avances. Secondo i testimoni, la ragazza gli avrebbe detto: “Ho già i miei problemi da risolvere”, chiudendo di fatto ogni possibilità di flirt.

In un momento della serata, Mario avrebbe provocato Lucia dicendole: “Dai, almeno Rosario torna da te!”.

A quel punto, Lucia avrebbe tirato fuori una chat con Rosario, mostrandogli alcuni messaggi scambiati tra i due. La conversazione si sarebbe fatta più personale, con Mario che avrebbe chiesto più volte: “Ma tu lo ami?”.

Lucia avrebbe risposto mostrando qualcosa sul telefono, lasciando però gli altri all’oscuro del contenuto esatto.

Serata movimentata a Ischia

Dopo aver parlato vicino alla consolle, i due si sarebbero spostati fuori al bar, e successivamente in un altro locale adiacente. In quest’ultimo, Mario avrebbe intrattenuto una conversazione con la sorella di Lucia, mentre Lucia si sarebbe tenuta in disparte per il resto della serata.

Cosa bolle in pentola?

Le voci su un possibile nuovo flirt tra Lucia Ilardo e Mario Cusitore sembrano, per ora, infondate. Ma in un’estate così carica di gossip e colpi di scena, tutto può succedere. Restiamo in attesa di nuove indiscrezioni.