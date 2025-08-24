Le voci sul cachet di Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle hanno suscitato grande curiosità nei giorni scorsi. Secondo alcune indiscrezioni, Milly Carlucci avrebbe addirittura coperto parte del compenso di d'Urso per riuscire a inserirla nel cast della nuova edizione del programma di danza. Questa notizia, riportata anche da Davide Maggio, ha alimentato speculazioni e dubbi sulla reale entità del compenso della conduttrice.

Le voci sul cachet

In particolare, si è parlato di una cifra tra i 50.000 e 70.000 euro a puntata per Barbara d'Urso, con la preoccupazione che una cifra così alta potesse essere un ostacolo per la sua partecipazione. La versione più rumorosa vedeva Milly Carlucci costretta a "sborsare" dei soldi dalla sua cassa pur di avere un nome forte come Barbara d'Urso nel suo programma. Ma la realtà sembra essere diversa.

La smentita di Roberto Alessi

A fare chiarezza ci ha pensato il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che con un video pubblicato sui social, ha categoricamente smentito queste voci. Secondo Alessi, Barbara d'Urso ha accettato di partecipare al programma con un compenso dimezzato rispetto a quello che avrebbe ricevuto in altre occasioni. La notizia è stata accolto con favore, sottolineando che questa scelta fa onore a Barbara, la quale ha scelto di mettersi in gioco pur con un cachet inferiore. Un segno di rinnovata voglia di ripartire, insomma.

Un'occasione per ripartire

Secondo Alessi, questa partecipazione a Ballando con le Stelle potrebbe essere una grande opportunità per Barbara d'Urso, una "rinascita" della sua carriera. Non è la prima volta che Milly Carlucci offre ad altri personaggi televisivi una sorta di "sconto" sui compensi pur di averli nel suo show. Quest’anno, però, è stato il turno di Barbara, che ha scelto di accettare una cifra più bassa, dimostrando grande professionalità.

Il cast ufficiale di Ballando con le Stelle

Al momento, il cast ufficiale di questa edizione di Ballando con le Stelle include una serie di nomi noti, che spaziano tra vari ambiti dello spettacolo. Oltre a Barbara d'Urso, i partecipanti confermati sono:

La Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini )

(alias ) Andrea Delogu

Rosa Chemical

Marcella Bella

Francesca Fialdini

Martina Colombari

Nancy Brilli

Fabio Fognini

Filippo Magnini

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero unirsi al cast anche Paolo Belli e Piero Marrazzo, completando così un gruppo variegato e interessante.