Da anni, Fedez ha al suo fianco una figura fondamentale che lo supporta nei momenti più intensi della sua carriera e della sua vita privata: Eleonora Sesana. Assistente personale del rapper, Eleonora è diventata un pilastro invisibile del suo mondo, una sorta di angelo custode che ha affrontato con lui sia i successi che le difficoltà. Anche se per lungo tempo è rimasta nell'ombra, nell'ultimo anno ha dovuto fare i conti con l'attenzione mediatica, che l'ha costretta a emergere suo malgrado.

L'incontro con Fedez: un colloquio "normalissimo"

Eleonora racconta spesso com'era il suo primo incontro con Fedez. In un'intervista a Billboard, ha svelato che il loro rapporto è nato tramite un "colloquio di lavoro normalissimo", a casa di Fedez. "Lo ricordo perfettamente, ero terrorizzata. Dopo il colloquio, c'è stato un mese di silenzio," ha spiegato. Un aneddoto divertente che Eleonora ha condiviso è che, all'inizio, Fedez non pensava che lei fosse presente durante una videochiamata e commentò: "Con Eleonora va bene, ma credo che ci sia un problema: questa ragazza non parla". Un inizio decisamente particolare per una relazione professionale che, però, è diventata una delle più solide del panorama musicale italiano.

Un rapporto basato sulla pazienza e sulla discrezione

Quando Eleonora parla di Fedez, non può fare a meno di sottolineare una qualità essenziale per lavorare con lui: "Tanta pazienza". A chi le chiede quale sia il miglior pregio e difetto del rapper, risponde senza esitazioni: "Non è per nulla empatico", un difetto che Fedez ha ammesso anche lui stesso in passato. Tuttavia, Eleonora non manca di evidenziare anche il lato positivo del suo datore di lavoro: "Fedez è molto intelligente, scaltro e generoso", qualità che non sono affatto scontate. Nonostante i momenti di difficoltà, Eleonora resta sempre al fianco di Fedez, con la sua pazienza messa a dura prova dalle situazioni più imprevedibili.

Il caos mediatico e l'audio pubblicato da Fabrizio Corona

Nel corso dell'ultimo anno, Eleonora è stata coinvolta in alcuni eventi che l'hanno portata sotto i riflettori. Uno degli episodi più discussi è stato l'audio diffuso da Fabrizio Corona in cui Eleonora chiede, in modo disperato, di non far uscire il materiale su Fedez e Angelica Montini. Nonostante la sua discrezione e la volontà di mantenere la privacy, Eleonora è finita al centro dell'attenzione, non solo per questo episodio, ma anche per i continui gossip che circolano attorno alla vita del rapper. In un mondo dove la privacy è costantemente minacciata, essere accanto a Fedez non è certo un lavoro tranquillo.

Lavorare con Fedez: un’impresa che richiede molto impegno

Nonostante le difficoltà, Eleonora non sembra mai perdere il suo senso dell'umorismo. In un’altra intervista, ha dichiarato che la bevuta migliore che ha fatto con Fedez è stata "zero bevute", in quanto deve essere sempre pronta e preparata per ogni imprevisto. "Devo essere sempre pronta, è un secondo che mi giro e succede il disastro", ha scherzato. Lavorare con qualcuno come Fedez, sempre al centro dell’attenzione, non deve essere facile, ma è chiaro che Eleonora ha trovato un equilibrio tra impegno e sacrificio.