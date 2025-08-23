Due anni fa, Belen Rodriguez ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua vita. La showgirl argentina si è allontanata dalla televisione ed è stata anche ricoverata in una clinica specializzata per affrontare la depressione, una diagnosi che le ha cambiato profondamente la vita. Tornata in TV, ospite di Mara Venier a Domenica In, Belen ha parlato apertamente di quel periodo buio: “Pesavo meno di 50 kg, non mi andava nemmeno più di alzarmi dal letto. Stavo chiusa in camera e non aprivo le finestre. Stefano? Non ha saputo aiutarmi, forse perché non mi amava davvero. Ecco, la mia depressione è nata lì. Poi ho capito che dovevo farmi aiutare e mi sono detta ‘stai morendo, svegliati’. Così ho deciso di andare in una clinica, dove ho fatto dei percorsi mirati insieme a degli psicologi”.

Il ritorno in tv e le tensioni pubbliche

Adesso Belen sta meglio, ma secondo una sua cara amica, starebbe ancora pensando a Stefano De Martino, suo ex marito. Negli ultimi mesi, la showgirl è stata protagonista di diverse liti in pubblico, dall’incidente davanti a un ristorante a Milano fino a uno scontro in un locale a Porto Cervo, in Sardegna.

Ivan Rota, giornalista di Dagospia, ha svelato che dietro queste intemperanze ci sarebbe proprio il sentimento mai sopito di Belen per Stefano: “Vi possiamo rivelare che Belen ripensa al suo ex. Una sua cara amica ci dice che le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute ad un solo motivo: la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino. Nicolò De Tomassi, nuovo “fidanzato” di Belen, è in vacanza a Cortina, senza di lei. È stato solo un flirt per far ingelosire Stefano?”.

Una nuova relazione già finita?

A confermare che la storia con Nicolò De Tomassi sia ormai conclusa è stato anche il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha scritto: “Lei era al ristorante, ma non c’era il suo ultimo flirt, che lei stessa ha definito passato e passeggero. Quindi, due risse in una sera, che se aggiungiamo quella alla colonnina di benzina, fanno tre risse in un mese e due settimane trascorse in Sardegna. Ingiusto che si debba scrivere di lei solo per questo, ma è cronaca, oppure che si parli, sempre di lei, per un giovane amorazzo classe 1995, che amorazzo non è, dato che Belen stessa si definisce single e predica l’amore libero, concetto ripetuto molte volte e con molte persone”.

Stefano De Martino procede con Caroline Tronelli

Mentre Belen si dichiara single, la vita sentimentale di Stefano De Martino sembra andare avanti serenamente con la giovane Caroline Tronelli, coinvolta con lui nella vicenda degli hacker che hanno diffuso video privati.

Questo fa pensare che il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano sia improbabile, ma data la loro storia, fatta di improvvisi ritorni, non è detto che la parola “fine” sia definitiva.