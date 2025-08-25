La ventesima edizione di Ballando con le Stelle, lo storico dance show di Rai Uno, sta per iniziare. L’appuntamento è fissato per il 27 settembre in prima serata, e l’attesa è già altissima tra i fan della trasmissione.

Il cast dei concorrenti

Nelle ultime settimane, attraverso il profilo Instagram del programma, sono stati annunciati i nomi dei personaggi famosi che si sfideranno a colpi di danza. Tra i protagonisti di questa edizione troviamo:

Barbara D’Urso

Marcella Bella

Nancy Brilli

Andrea Delogu

Francesca Fialdini

Martina Colombari

Signora Coriandoli (Ferrini)

Rosa Chemical

Fabio Fognini

Filippo Magnini

Beppe Convertini

Paolo Belli (ancora da confermare se come concorrente o “infiltrato” speciale)

I maestri di ballo: conferme e nuove entrate

A supportare i concorrenti, come ogni anno, ci saranno i maestri di ballo, una squadra di eccellenza composta da:

Simone Di Pasquale

Giovanni Pernice

Alessandra Tripoli

Giada Lini

Pasquale La Rocca

Luca Favilla

Veera Kinnunen

Anastasia Kuzmina

Sophia Berto

Nikita Perotti

Rebecca Gabrielli

Enrica Martinelli

Carlo Aloia

Chiquito (new entry)

La giuria confermata

Anche quest’anno la giuria sarà composta dai volti storici del programma:

Carolyn Smith

Fabio Canino

Ivan Zazzaroni

Guillermo Mariotto

Selvaggia Lucarelli

Paolo Belli: concorrente o “infiltrato”?

Secondo Affari Italiani la presenza di Paolo Belli è ancora da definire, potrebbe essere un concorrente ufficiale oppure una specie di “infiltrato”. Ad ogni modo, qiualora fosse confermato, secondo Hit ci sarebbero diversi nomi in lista pronti a sostituirlo: “Nel frattempo vengono sciorinati dalle pagine social del programma i componenti del cast dello storico programma della prima rete della televisione pubblica. Fra questi ci potrebbe essere una sorpresa che riguarda uno degli storici componenti del cast dello show di Rai1: Paolo Belli.

Colui infatti che affianca fin dalla prima edizione Milly Carlucci a Ballando con le stelle sarebbe in pista stavolta nel ruolo di concorrente, oppure di infiltrato speciale, se preferite. Una specie di “talpa” oppure un semplice concorrente vero e proprio? I sospetti ci sono tutti per cercare di capire cos’ha in testa la Carlucci.

Ma chi sostituirà Paolo Belli nei collegamenti con la sala delle stelle? Siamo in grado di svelarvi i nomi che sono sul taccuino di Milly Carlucci. In campo, anzi in pista ci sono i nominativi di Bianca Guaccero, di Massimiliano Ossini, di Emanuele Filiberto di Savoia, ma il nome in pole position, almeno prima che si diffondesse la voce di un suo ritorno in campo come maestro era quello di Simone Di Pasquale. La prossima settimana si dovrebbe svelare l’arcano”.