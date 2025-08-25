La ventesima edizione di Ballando con le Stelle, lo storico dance show di Rai Uno, sta per iniziare. L’appuntamento è fissato per il 27 settembre in prima serata, e l’attesa è già altissima tra i fan della trasmissione.
Il cast dei concorrenti
Nelle ultime settimane, attraverso il profilo Instagram del programma, sono stati annunciati i nomi dei personaggi famosi che si sfideranno a colpi di danza. Tra i protagonisti di questa edizione troviamo:
- Barbara D’Urso
- Marcella Bella
- Nancy Brilli
- Andrea Delogu
- Francesca Fialdini
- Martina Colombari
- Signora Coriandoli (Ferrini)
- Rosa Chemical
- Fabio Fognini
- Filippo Magnini
- Beppe Convertini
- Paolo Belli (ancora da confermare se come concorrente o “infiltrato” speciale)
I maestri di ballo: conferme e nuove entrate
A supportare i concorrenti, come ogni anno, ci saranno i maestri di ballo, una squadra di eccellenza composta da:
- Simone Di Pasquale
- Giovanni Pernice
- Alessandra Tripoli
- Giada Lini
- Pasquale La Rocca
- Luca Favilla
- Veera Kinnunen
- Anastasia Kuzmina
- Sophia Berto
- Nikita Perotti
- Rebecca Gabrielli
- Enrica Martinelli
- Carlo Aloia
- Chiquito (new entry)
La giuria confermata
Anche quest’anno la giuria sarà composta dai volti storici del programma:
- Carolyn Smith
- Fabio Canino
- Ivan Zazzaroni
- Guillermo Mariotto
- Selvaggia Lucarelli
Paolo Belli: concorrente o “infiltrato”?
Secondo Affari Italiani la presenza di Paolo Belli è ancora da definire, potrebbe essere un concorrente ufficiale oppure una specie di “infiltrato”. Ad ogni modo, qiualora fosse confermato, secondo Hit ci sarebbero diversi nomi in lista pronti a sostituirlo: “Nel frattempo vengono sciorinati dalle pagine social del programma i componenti del cast dello storico programma della prima rete della televisione pubblica. Fra questi ci potrebbe essere una sorpresa che riguarda uno degli storici componenti del cast dello show di Rai1: Paolo Belli.
Colui infatti che affianca fin dalla prima edizione Milly Carlucci a Ballando con le stelle sarebbe in pista stavolta nel ruolo di concorrente, oppure di infiltrato speciale, se preferite. Una specie di “talpa” oppure un semplice concorrente vero e proprio? I sospetti ci sono tutti per cercare di capire cos’ha in testa la Carlucci.
Ma chi sostituirà Paolo Belli nei collegamenti con la sala delle stelle? Siamo in grado di svelarvi i nomi che sono sul taccuino di Milly Carlucci. In campo, anzi in pista ci sono i nominativi di Bianca Guaccero, di Massimiliano Ossini, di Emanuele Filiberto di Savoia, ma il nome in pole position, almeno prima che si diffondesse la voce di un suo ritorno in campo come maestro era quello di Simone Di Pasquale. La prossima settimana si dovrebbe svelare l’arcano”.