Nulla potrà cancellare i mesi difficili che Sophie Codegoni – ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello – ha vissuto e, con ogni probabilità, sta ancora vivendo. Le vicissitudini legate alla fine della relazione con l’ex fidanzato Alessandro Basciano e il caso di stalking l’hanno duramente segnata.

Dopo un primo rifiuto, il giudice ha disposto per il dj ligure il braccialetto elettronico. Oltre al dispositivo, il 36enne dovrà rispettare il divieto di avvicinamento e di comunicazione con l’ex compagna e madre di sua figlia.

Sophie Codegoni a Venezia: eleganza e nuovo taglio di capelli

Archiviati, almeno per un momento, i problemi personali, Sophie si è presentata al Mostra del Cinema di Venezia, uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello internazionale. Ormai non è raro vedere anche influencer sul red carpet (anzi è prassi consolidata ormai da anni), e tra loro non poteva mancare l’ex gieffina, che vanta oltre 1,2 milioni di follower su Instagram. Al suo arrivo in camera, la Codegoni ha trovato un mazzo di rose ad attenderla.

Questa volta a colpire in maniera particolare è stata la sua nuova acconciatura, apprezzata da molti utenti sui social, soprattutto su X, dove si leggono commenti come: “Meravigliosa”, “Questo colore e taglio le stanno benissimo”, “Sei stupenda Sophie”.

Il racconto su TikTok: “Una giornata insieme a me”

Su TikTok, Sophie ha condiviso un video dal titolo “Una giornata insieme a me”, già a quota 80 visualizzazioni. Si tratta di una collaborazione con un noto brand di bellezza per capelli.

Nel vlog, l’influencer racconta la sua giornata:

la partenza con l’ombrellino della figlia Céline ,

, il viaggio in treno,

l’arrivo a Venezia con il team e le prime foto,

la sorpresa in camera con prodotti beauty,

la preparazione per il red carpet.

Dopo una doccia e alcune prove di posa, Sophie ha optato per un look mosso morbido anni ’60, che ha poi mostrato ai follower prima di concludere con un “Ora vado a nanna, notte”.

I complimenti dei fan

Sotto al video non sono mancati i messaggi di affetto e apprezzamento: “Bellissima”, “Raggiante”, “Sei veramente meravigliosa”.