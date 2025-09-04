Nonostante da anni commenti storie d’amore altrui negli studi di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha sempre mantenuto un profilo molto riservato sulla propria vita sentimentale. Dopo la fine del matrimonio con Paola Barale, l’opinionista di Canale 5 ha evitato di esporsi pubblicamente su nuove relazioni. Tuttavia, lo scorso febbraio aveva rotto il silenzio durante un’intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, lasciando intravedere una speranza amorosa all’orizzonte.

"Come va l’amore? Tu me lo chiedi ogni volta. La novità è questa: ho ancora dei momenti miei di ansia, ma sono più leggeri del passato. Ho parlato con lo psicanalista, che sa tutto di me, e lui mi ha detto che secondo lui io sono alla ricerca di un vero amore, sono proprio pronto. Adesso ho riassaporato… oddio sto parlando troppo. Ho l’ansia perché sto riprovando quei momenti fatti di scambi, ma siamo all’inizio. Parlo di messaggi, di buongiorno, di affetto, di cuoricini. Se ho le farfalle allo stomaco? Al momento direi che sono ancora bruchi, quindi aspettiamo".

Parole che avevano fatto sognare i fan, soprattutto quando aveva promesso: "Se diventano farfalle e la cosa va avanti, verrò molto volentieri a raccontarlo".

Purtroppo, quei bruchi non si sono mai trasformati in farfalle. La relazione accennata a Verissimo si è conclusa questa estate, come ha rivelato lo stesso Gianni Sperti in una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, in occasione del suo ritorno agli studi Elios per la registrazione della nuova edizione del programma, in onda da lunedì 22 settembre.

"Avevo trovato quello che pensavo fosse amore, ma era solo l’idealizzazione di ciò che desideravo… e che forse non sapevo nemmeno di desiderare. Però questa persona mi ha fatto riscoprire che sono pronto ad amare e a farmi amare".

Nonostante la delusione, Gianni ha voluto sottolineare che questa esperienza lo ha aiutato a capire qualcosa di importante su sé stesso e sulle sue esigenze sentimentali.

"Per ora torno alla mia missione, che è quella di occuparmi dell’amore degli altri. Se mi risposerei? No, non mi risposerei, il matrimonio è solo un contratto. Mi sentivo già sposato dentro. Però mai dire mai: io sono in continuo cambiamento".

Ha poi espresso una riflessione sul modo in cui oggi si vivono le relazioni: "Oggi in amore è tutto troppo veloce, troppo facile. Mancano la conoscenza fisica e le parole dette di persona, perché spesso cambiano significato rispetto alle chat. A volte penso persino di chiuderli, i social".

Secondo quanto riportato da Nuovo TV, però, ci potrebbe essere una sorpresa nel futuro televisivo di Gianni Sperti: Maria De Filippi starebbe pensando di proporgli di diventare tronista, così come accaduto con Tina Cipollari nella passata edizione del programma. Un’occasione unica per cercare l’amore non più dietro al bancone degli opinionisti, ma davanti alle telecamere, da protagonista.