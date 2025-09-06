Dopo la pausa estiva, Alberto Matano è pronto a tornare su Rai 1 con una nuova edizione de La Vita in Diretta, lo storico programma del pomeriggio Rai. L'appuntamento è fissato per lunedì prossimo alle 17:00, con tante conferme, ma anche una grande novità: un nuovo studio.

Nuova sede: lo Studio 1 di via Teulada

La vera sorpresa di questa stagione è lo spostamento dallo Studio 3 allo Studio 1 del Centro di Produzione TV Raffaella Carrà di via Teulada. A rivelarlo è stato lo stesso Matano in un breve video pubblicato sui suoi canali social: “Siamo in studio e siamo quasi pronti. Prove in corso, luci, camere… Nuovo studio, lo Studio 1 di Via Teulada. Una novità pazzesca. Vi mostro subito questa scena nuova. No, non inquadrare! Aspetta, siamo quasi pronti. Saremo prontissimi lunedì alle 17, come sempre, in diretta. Solo per voi”.

Dalle prime immagini, si nota chiaramente un ambiente più ampio e moderno, con un enorme ledwall alle spalle del conduttore e led luminosi integrati nel pavimento, come confermato anche dal giornalista Niccolò Fabbri de Il Fatto Quotidiano: “Dal prossimo lunedì sia La Volta Buona che La Vita In Diretta si trasferiscono nello Studio 1 del centro di produzione di via Teulada. Nello studio rimodernato ci saranno anche dei led sul pavimento”.

Stessa squadra, stesso cuore

Nonostante il cambiamento scenografico, Matano ha voluto rassicurare il suo pubblico sulla continuità della squadra che lo affianca ormai da anni: “La squadra è quella, è la stessa, è la squadra del cuore. Squadra che vince non si cambia. Gli inviati sono il cuore di questo programma, lo sapete. Siamo pronti con il nostro racconto, il pubblico sa quello che trova, e quindi non vediamo l’ora di cominciare”.

Durante un collegamento con Greta Mauro e Gianluca Semprini, Matano ha sottolineato l’emozione dell’inizio: “Il momento dell’avvio è sempre molto emozionante. Devo dire che mi siete mancati, parlo a voi a casa, e saremo qui lunedì alle 5, non vediamo l’ora”.

Lunedì il debutto: ore 17 su Rai 1

Tutto è pronto — o quasi — per il ritorno ufficiale di La Vita in Diretta. Con un nuovo spazio scenico, ma la stessa anima giornalistica e umana che il pubblico ha imparato ad amare.

Appuntamento dunque a lunedì alle ore 17:00 su Rai 1, con Alberto Matano e il suo racconto dell’attualità, delle storie e dell’Italia di ogni giorno. In diretta, come sempre.