Non solo la coppa e i 150.000 euro del montepremi: il vincitore di Amici 24, Daniele Doria, ha conquistato anche una prestigiosa borsa di studio presso la rinomata Ailey School di New York.

Il giovane ballerino napoletano, appena 19enne, è volato lo scorso mese negli Stati Uniti per intraprendere un nuovo ed entusiasmante percorso formativo. Tra una lezione e l’altra, Daniele ha trovato il tempo per connettersi con i fan attraverso una diretta social, in cui ha raccontato i suoi primi giorni nella Grande Mela.

La nuova vita a New York

Durante la diretta, Daniele ha condiviso con entusiasmo le sue prime impressioni su New York, parlando dei fast food che ha provato, dei luoghi iconici che ha visitato e della vita frenetica della metropoli americana, così diversa da Napoli.

L’amicizia con Alessio Di Ponzio

Un momento toccante della diretta è stato quando ha parlato del suo migliore amico, conosciuto proprio ad Amici: Alessio Di Ponzio. A una domanda di una follower sul loro rapporto, Daniele ha raccontato: “In realtà io e Alessio ci seguivamo su Instagram, ma non ci siamo mai incontrati dal vivo. Ci siamo beccati al primo casting e io pensavo che fosse una di quelle persone che se la crede… e lui pensava la stessa cosa di me!”.

Un primo approccio basato su pregiudizi, che però si è sciolto con il tempo. Daniele ha spiegato come i due abbiano iniziato a legare durante i casting, trovandosi poi coinquilini nella scuola di Maria De Filippi: “Durante la settimana prima della puntata abbiamo legato un po’, poi da quando siamo entrati è venuto tutto da sé, ci siamo stretti tantissimo. Stavamo anche nella stessa stanza. Da lì è nato un rapporto bellissimo che dura ancora”.

Daniele ha anche rivelato che i provini per Amici sono stati tre, un percorso lungo ma che ha portato a una grande crescita, personale e artistica.

I gusti musicali di Daniele

Il ballerino ha poi parlato dei suoi gusti musicali, rivelando una predilezione per le artiste donne: “I miei artisti italiani preferiti? Aiello mi piace tanto, poi anche Elodie, poi Rose Villain, lei è stupenda. Comunque sono una vera baddie, quindi sono un fan di Anna Pepe. Però mi piace anche Sarah Toscano, i miei amichetti di Amici in generale”.

Daniele ha ammesso di ascoltare meno cantanti uomini, sia italiani che stranieri, preferendo le voci femminili e le popstar internazionali.