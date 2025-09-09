tenuto una solida leadership, non scendendo mai sotto il 21% di share. Tuttavia, il giovane conduttore Stefano De Martino ha dimostrato di saper reggere la concorrenza, toccando anche il 18,2% di share, risultato che, seppur inferiore, ha spinto la Rai a una mossa strategica.
La mossa della Rai: posticipato il ritorno di Cinque Minuti di Bruno Vespa
Inizialmente prevista per martedì 9 settembre, la striscia quotidiana Cinque Minuti di Bruno Vespa, che va in onda subito dopo il TG1 delle 20:00, è stata posticipata di tre settimane. La Rai ha deciso di far ripartire il programma da lunedì 29 settembre per aiutare Stefano De Martino a testare meglio la sua reazione nella sfida con Gerry Scotti.
La Sfida degli Ascolti: I Numeri di Access Prime Time
Vediamo i dati relativi agli ascolti della prima settimana:
La Ruota della Fortuna
- Martedì 2 settembre: 4.514.000 telespettatori, 24,2% di share
- Mercoledì 3 settembre: 4.109.000, 23%
- Giovedì 4 settembre: 4.372.000, 24,6%
- Venerdì 5 settembre: 4.024.000, 22,8%
- Sabato 6 settembre: 3.909.000, 26,6%
- Domenica 7 settembre: 3.706.000, 21%
Affari Tuoi
- Martedì 2 settembre: 4.222.000 telespettatori, 22,6% di share
- Mercoledì 3 settembre: 3.993.000, 22,4%
- Giovedì 4 settembre: 4.000.000, 22,7%
- Venerdì 5 settembre: non andato in onda per Italia-Estonia
- Sabato 6 settembre: 3.458.000, 23,6%
- Domenica 7 settembre: 3.198.000, 18,2%
La strategia Rai: sfruttare il traino del TG1
Secondo il noto esperto Davide Maggio, la Rai punta a recuperare pubblico perso, sfruttando il traino del TG1 che si conferma leader rispetto al TG5. La mossa di posticipare Cinque Minuti di Bruno Vespa è pensata proprio per consentire a Stefano De Martino di rafforzare la sua posizione in questa sfida serrata.