Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno detto addio ad Aspirina, la loro dolcissima cagnolina che ha fatto parte della loro vita per anni.

La storia di Aspirina

Già ad agosto, Cecilia Rodriguez aveva condiviso sui social la sua preoccupazione per la piccola, scrivendo: «Forza Pirulina». Aspirina, chiamata affettuosamente “Aspi” dalla coppia, era stata trovata da Cecilia davanti a una farmacia. Da quel momento è diventata un membro inseparabile della loro famiglia.

Ad accompagnare Aspirina nelle giornate c’era anche Ercole, un dolcissimo Jack Russell, che condivideva con lei momenti di gioia e compagnia.

Il racconto di Cecilia Rodriguez

Il 16 agosto 2019, Cecilia aveva raccontato sui social la storia di Aspirina: «Sei anni fa avevo deciso di tornare in Argentina per diversi motivi, ma soprattutto perché mi mancavano casa, la mia famiglia e i miei amici. All’improvviso è arrivata lei. A dire la verità non volevo più prendere un cane, perché quando ti lasciano si soffre tantissimo. Ma quando l’ho vista me ne sono innamorata subito e non ho potuto fare a meno di lei».

L’addio di Ignazio Moser

Ignazio Moser ha voluto salutare la sua amata cagnolina con un messaggio toccante: “Ciao piccola Aspi... è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos'hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che qualsiasi parola... mi mancheranno i tuoi richiami per l'ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli... assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo”.

Ha concluso con queste parole piene di dolore e amore: “Spero di averti dato almeno una parte di tutto l'amore che sei riuscita a darmi... ci mancherai da morire”.