Fiocco azzurro per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: Elisa Visari e Andrea Damante sono diventati genitori! Dopo mesi di attesa e curiosità da parte dei fan, il piccolo è finalmente arrivato, proprio nei giorni in cui la giovane influencer aveva annunciato il termine della gravidanza.

L'annuncio della gravidanza

Lo scorso aprile, Elisa Visari aveva annunciato su Instagram di essere incinta di quattro mesi. In una serie di storie e risposte ai follower, aveva raccontato: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo. L’ho scoperto a inizio febbraio, quindi ormai sono a quattro mesi. È stato difficilissimo tenere il segreto, ma volevamo tenerci questo momento per noi. Desideravo che per un po’ restasse una cosa nostra”.

Aveva anche svelato che si trattava di un maschietto, aggiungendo con entusiasmo: “Stiamo già impazzendo tra vestitini, accessori e scarpine. Adesso sto bene, ho avuto solo due settimane in cui ero KO. Le prime settimane avevo un po’ di nausea, ma ora sto meglio. Ho già ripreso le energie”.

Il termine della gravidanza era previsto per il 18 settembre, una data doppiamente speciale, perché coincide anche con il compleanno di Elisa Visari.

Il parto e l’assenza di Damante a Vieste

Nella serata di ieri, Andrea Damante avrebbe dovuto esibirsi come DJ all’evento Vieste in Love, in Puglia. Tuttavia, pochi minuti prima del suo dj set, l’organizzazione ha annunciato un “cambio di programma”, spiegando che l’ex tronista non sarebbe salito in consolle per motivi personali molto speciali. “Il nostro ospite non potrà essere presente. Gli auguriamo il meglio in questo momento speciale. La serata resta confermata con tutti gli altri ospiti”.

Poco dopo, lo stesso Andrea Damante ha pubblicato (e successivamente rimosso) una storia Instagram, in cui spiegava: “Per cause di forza maggiore questa sera non potrò essere in consolle a saltare insieme a voi. Sapete che non mollo mai, ma questa sera proprio non potevo”.

È nato il piccolo Damante

A confermare definitivamente la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato una foto del classico fiocco azzurro fuori dalla porta dell’ospedale, accompagnata dal messaggio: “Ci siamo! Come vedete fuori dalla porta è già comparso il fiocco”.

Anche Amedeo Venza, altro noto insider del mondo dello spettacolo, ha scritto: “È nato il piccolo Damante. Auguroni a mamma Elisa e papà Andrea!”.

Al momento i neogenitori non hanno ancora condiviso post ufficiali con foto o dettagli sul nome del bambino, ma i fan restano in attesa di scoprire di più su questo nuovo capitolo della loro vita.