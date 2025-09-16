Una serie di Instagram stories pubblicate da Gessica Notaro prova a rendere l’idea di quanto possa diventare pericoloso il fanatismo legato ai reality show. L’attivista, da anni simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è stata presa di mira dai fan di Helena Prestes e Javier Martinez, ex coppia del Grande Fratello.

Il supporto di Gessica a Javier Martinez

Gessica, legata da un rapporto di lunga amicizia con Javier, aveva deciso di sostenerlo durante la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini, entrando anche nella Casa per incoraggiarlo. Terminata quella parentesi, era tornata ai suoi impegni professionali, lasciandosi alle spalle l’esperienza televisiva.

La violenza dei fan e la replica di Gessica Notaro

Nelle ultime ore, però, si è ritrovata vittima di commenti violenti da parte di chi l’ha accusata di non apprezzare la coppia, interpretando come “prova” un semplice like.

“Chiedete aiuto perché così è da pazzi”, ha dichiarato Gessica in una Instagram story registrata per prendere definitivamente le distanze dal reality e dai suoi ex protagonisti, “Accanirsi così sui personaggi di un programma televisivo perché non si ha una vita propria è da ricovero”.

Un addio definitivo al mondo dei reality

Già in passato Notaro aveva fatto un passo indietro, intuendo le dinamiche malsane che si celano dietro certi meccanismi. Questa volta ha voluto essere ancora più chiara, mettendo un punto definitivo al suo coinvolgimento.

Gessica aveva scelto di entrare nella Casa del Grande Fratello per un motivo preciso: sostenere l’amico Javier. A legarli c’è un rapporto di lunga data, tanto che il pallavolista era stato tra gli invitati più cari al suo matrimonio. Terminata quella parentesi, però, Notaro è tornata al suo mondo.