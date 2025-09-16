E’ passato un anno da quando Javier Martinez, insieme ad altri ex coinquilini, ha varcato la soglia della porta rossa per fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Tra le mura del loft romano, il pallavolista argentino ha trovato l’amore con Helena Prestes, con la quale la relazione procede a gonfie vele a distanza di ormai diversi mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini (i due convivono a Terni).

A distanza di 12 mesi dal suo ingresso nella Casa, Javier è tornato a parlare proprio della sua avventura al Grande Fratello: “Esattamente un anno fa iniziava una delle esperienze più belle e impressionanti della mia vita. Dove ho scoperto un Javi fragile, capace di aprire il cuore a tutti, ma soprattutto a sé stesso. Ringrazio tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo straordinario percorso, ognuno a modo suo, nel bene e nel male, mi ha lasciato qualcosa… Ma soprattutto grazie a te, Helena Prestes, che hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che in realtà tutto quello che volevo è sempre stato davanti ai miei occhi.

Una menzione speciale va anche a voi amici miei (non mi piace chiamarvi fan), che a distanza di tempo continuate a sostenermi e supportarmi. Siete la mia vera vittoria e vi sarò sempre grato per tutta la vita per questo”.