Perla Vatiero e Greta Rossetti sono diventate oggi grandi amiche. Le due ex protagoniste di Temptation Island e Grande Fratello si sono lasciate alle spalle vecchie rivalità, costruendo un profondo legame. A commentare questa svolta è stato Giuseppe Garibaldi, ex gieffino e tra i protagonisti della 17esima edizione del reality show di Canale 5.

Le confessioni di Giuseppe Garibaldi a Casa Lollo

Ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo, in uscita mercoledì 24 settembre 2025, Giuseppe Garibaldi ha ripercorso la sua esperienza al Grande Fratello, che ha visto trionfare proprio Perla Vatiero. Insieme al conduttore Lorenzo Pugnaloni, l’ex gieffino calabrese ha approfittato dell’occasione per commentare l’evoluzione del rapporto tra Perla e Greta.

Dalle rivalità a Temptation Island alla nascita di un legame sincero

Tutto è iniziato a Temptation Island, dove Perla aveva partecipato con l’allora fidanzato Mirko Brunetti. Al termine del falò di confronto, Mirko aveva scelto di lasciare il programma con la tentatrice Greta Rossetti, dando inizio ad una frequentazione.

Successivamente, nella Casa del Grande Fratello, i ruoli si sono ribaltati: Mirko ha ritrovato Perla e tra i due è riesplosa la passione, anche se la relazione è durata solo pochi mesi. Oggi, Mirko è felicemente fidanzato con Silvia Ghio, mentre Perla e Greta hanno costruito una bellissima amicizia.

Giuseppe Garibaldi: "La loro è un’amicizia vera"

Nel corso della chiacchierata a Casa Lollo, Giuseppe Garibaldi si è espresso così sul legame tra le due ex “rivali”: "Io credo che la loro amicizia sia autentica, trasparente, vera. Sono molto contento per loro, le ho sentite poco tempo fa. Si sono trovate come ex di qualcuno ma la vita è bella anche perché è strana...”.