Sta per tornare uno dei reality più amati e discussi della TV italiana. Lunedì 29 settembre, su Canale 5, prende il via la nuova edizione del Grande Fratello. Un’edizione speciale, che promette un ritorno alle origini ma con tante novità, a partire da una Casa completamente rinnovata e da un team di commentatori d’eccezione.

In studio con Simona Ventura, tre volti storici del GF

Per celebrare la lunga storia del programma, accanto alla padrona di casa Simona Ventura, ci saranno tre ex concorrenti iconici, protagonisti di edizioni che hanno fatto la storia del reality, intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni.

Ascanio Pacelli (GF4, 2004)

“Il Grande Fratello è stato le sliding doors della mia vita: mi ha portato tanto. In primis, la famiglia. E molte opportunità”. Consiglio per i nuovi inquilini: “Non bisogna aver paura di mostrare debolezze e fragilità, né vergognarsi di nulla. Va assaporato ogni istante”. Sulla vita senza tecnologia nella Casa: “È bello disintossicarsi dai telefonini! Nel 2004 ci avevano dato dei libri e da lì è nata la mia passione per la lettura”.

Cristina Plevani (Vincitrice GF1, 2000)

“Il GF è stata la possibilità di non essere dimenticata, il mio cognome non svanirà nel nulla. Sono l’ultima Plevani (ride, e lo dice con autoironia)”. Consiglio per i nuovi concorrenti: “Siate persone e non personaggi. Sono un po’ stanca di macchiette o caricature di sé stessi”. Senza tecnologia: “Senza tecnologia non sopravvivi, ma vivi. Sei più libero. Ti si rigenera il cervello e sei meno condizionato dal mondo esterno”.

Floriana Secondi (Vincitrice GF3, 2003)

“Il mio riscatto, la mia più grande emozione… per me il GF è casa”. Consiglio per i nuovi concorrenti: “Solo uno: essere sé stessi. È la carta vincente. Mai pensare di essere i migliori: ognuno è scelto per il proprio carattere e le proprie sfumature”.

Sulla tecnologia: “Stare senza tecnologia fa bene, è una forma di ‘pulizia’ e fa uscire davvero la persona per ciò che è”.

Il commento di Simona Ventura

“Per celebrare la ricorrenza, con me in studio ci saranno i protagonisti di tre edizioni storiche: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Hanno vissuto in prima persona l’avventura del Grande Fratello e porteranno la loro voce, il loro sguardo e la loro sensibilità a sostegno dei nuovi concorrenti”.

Una Casa da record: 1750 mq di novità

Un’altra grande novità di questa edizione è la nuova Casa del GF, che raggiunge ben 1750 mq di superficie. Le prime immagini sono già state spoilerate sui profili social ufficiali del programma, mentre la rivista TV Sorrisi e Canzoni ha pubblicato in esclusiva anche la piantina.