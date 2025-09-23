Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata dello speciale Temptation Island E poi… E poi, andata in onda la settimana scorsa, ieri sera Canale 5 ha trasmesso la seconda e ultima puntata dell’inedito spin off del reality estivo condotto da Filippo Bisciglia.

La prima puntata aveva svelato le vicissitudini estive di tre delle sette coppie protagoniste: Sarah e Valerio, Denise e Marco, e Lucia e Rosario. In questa seconda serata, invece, sono state raccontate le storie delle restanti quattro coppie, ovvero: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Valentina e Antonio, e Maria Concetta e Angelo.

Ascolti in crescita per la seconda puntata

La seconda puntata speciale ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.005.000 spettatori con uno share del 18.5%. Nonostante un leggero calo di share rispetto alla prima puntata (20.2%), che aveva totalizzato 2.804.000 spettatori, il programma si conferma tra i più seguiti della serata.

I dati auditel della serata del 22 settembre 2025

Ecco il quadro completo degli ascolti rilevati ieri, lunedì 22 settembre, tratto dal portale Davide Maggio: