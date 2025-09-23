Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata dello speciale Temptation Island E poi… E poi, andata in onda la settimana scorsa, ieri sera Canale 5 ha trasmesso la seconda e ultima puntata dell’inedito spin off del reality estivo condotto da Filippo Bisciglia.
La prima puntata aveva svelato le vicissitudini estive di tre delle sette coppie protagoniste: Sarah e Valerio, Denise e Marco, e Lucia e Rosario. In questa seconda serata, invece, sono state raccontate le storie delle restanti quattro coppie, ovvero: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Valentina e Antonio, e Maria Concetta e Angelo.
Ascolti in crescita per la seconda puntata
La seconda puntata speciale ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.005.000 spettatori con uno share del 18.5%. Nonostante un leggero calo di share rispetto alla prima puntata (20.2%), che aveva totalizzato 2.804.000 spettatori, il programma si conferma tra i più seguiti della serata.
I dati auditel della serata del 22 settembre 2025
Ecco il quadro completo degli ascolti rilevati ieri, lunedì 22 settembre, tratto dal portale Davide Maggio:
- Su Rai1, il film Purché finisca bene – Tutto a posto ha interessato 1.848.000 spettatori con l’11.9% di share.
- Su Rai2, il programma Boss in Incognito ha intrattenuto 975.000 spettatori (6.3%).
- Su Italia1, il film Killer Elite ha ottenuto 996.000 spettatori (6.2%).
- Su Rai3, Lo Stato delle Cose ha registrato 920.000 spettatori (6.6%).
- Su Rete4, Quarta Repubblica ha totalizzato 684.000 spettatori (5.5%).
- Su La7, il programma La Torre di Babele ha raggiunto 821.000 spettatori (4.7%).
- Su Tv8, il film Il giustiziere della notte ha ottenuto 339.000 spettatori (2.1%).
- Sul Nove, Little Big Italy ha radunato 521.000 spettatori (3%).