Con la venticinquesima edizione del Grande Fratello, in partenza su Canale 5 da lunedì 29 settembre 2025, la produzione ha deciso che, oltre al classico televoto tramite SMS, sarà possibile esprimere la propria preferenza anche attraverso l’app ufficiale Mediaset Infinity.

Il ritorno del televoto via app

Dopo alcune sperimentazioni in programmi come The Couple e l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, durante le quali il voto via app era stato temporaneamente sospeso a causa di problemi legati a “fan base tossiche”, Mediaset ha deciso di reintrodurre questa modalità di voto, ma con regole molto più rigide. L’obiettivo è garantire la massima equità e trasparenza nel processo di votazione.

Come si vota tramite SMS

Il televoto tramite SMS è possibile inviando un messaggio al numero ufficiale 477.000.2, rispondendo alle domande di volta in volta proposte durante il programma. Il servizio è disponibile per i principali operatori telefonici italiani, tra cui TIM, Vodafone, WIND3, Poste Mobile, Iliad, COOP, HO, Kena, Very Mobile e Fastweb.

Il costo del singolo SMS varia a seconda dell’operatore, con tariffe che si aggirano intorno a 0,16 euro IVA inclusa, fatta eccezione per TIM e Kena dove il costo è di circa 0,1613 euro.

Il regolamento prevede un limite al numero di voti per ogni utenza:

1 voto per sessioni di voto inferiori a 24 ore,

fino a 3 voti per sessioni superiori a 24 ore,

con un tetto massimo di 50 voti a settimana.

Questa novità rappresenta un cambiamento rispetto ad alcune edizioni passate, dove il limite era di un solo voto per utente.

Il voto tramite app Mediaset Infinity

Anche tramite l’app Mediaset Infinity sarà possibile partecipare al televoto, a patto di disporre di un account e di avere l’app aggiornata all’ultima versione disponibile negli store.

Anche qui valgono le stesse regole di voto previste per gli SMS: massimo un voto per sessioni inferiori a 24 ore, fino a 3 per sessioni più lunghe, con un limite di 50 voti settimanali per account.

Per rafforzare la regolarità del sistema, l’app utilizza un identificativo del dispositivo (device token) che impedisce a più account di votare dallo stesso smartphone, garantendo così un controllo più efficace contro possibili abusi.

Modalità e validità del televoto

Mediaset ha chiarito che saranno considerati validi solo i voti che:

Arrivano tramite SMS al numero ufficiale 477.000.2 oppure tramite app Mediaset Infinity da smartphone,

oppure tramite app da smartphone, Vengono inviati entro i tempi stabiliti e comunicati durante il programma,

Sono formulati correttamente (per SMS) o tramite alias ufficialmente comunicati (per l’app).

Le sessioni di televoto possono avere durata e modalità diverse: alcune si apriranno e chiuderanno durante la stessa puntata in prima serata, altre inizieranno in una puntata e si concluderanno nella successiva, mentre altre ancora saranno dedicate alle strisce quotidiane del reality show. Gli orari di apertura e chiusura del televoto saranno sempre comunicati in diretta durante il programma.