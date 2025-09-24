Manca ormai pochissimo al ritorno del Grande Fratello su Canale 5, in prima serata a partire dal 29 settembre. Questa edizione speciale celebra il 25° anniversario del reality che ha rivoluzionato la televisione italiana, e a guidarla sarà un volto storico della tv: Simona Ventura.

Simona Ventura: un ritorno alle origini

Dinamiche e meccanismi del gioco non hanno segreti per Simona Ventura, che ha vissuto il mondo dei reality in molteplici ruoli: presentatrice, opinionista e perfino concorrente. A Chi, la conduttrice ha dichiarato: “Ho superato tante prove, ricevuto baci di Giuda e anche tante nomination”.

Per celebrare il quarto di secolo del programma, Ventura scherza definendo questa edizione “un po’ come il Giubileo”. Secondo lei, il Grande Fratello ha raccontato la storia degli italiani e i cambiamenti della società, ed è per questo che quest’anno si torna alle origini, con un cast formato da persone comuni, proprio come nell’edizione iniziale.

Un cast che riflette l’Italia di oggi

Il cast di questa edizione è pensato come uno specchio della società contemporanea, con tutte le sue contraddizioni. Simona racconta: “Il mondo è cambiato, ma abbiamo concorrenti con grande personalità e storie di resilienza da raccontare”.

Tra le novità ci saranno italiani di seconda generazione e una rappresentanza equilibrata delle diverse aree geografiche del Paese: dal Sud al Centro e al Nord. La selezione ha privilegiato persone spontanee e autentiche, capaci di mostrare il vero volto degli italiani.

In studio tre ex concorrenti storici

Ad affiancare Simona Ventura in studio ci saranno tre volti storici del reality:

Cristina Plevani , vincitrice della prima edizione;

, vincitrice della prima edizione; il "lord" Ascanio Pacelli ;

; la verace Floriana Secondi.

Una conduzione “voyeur” e domestica

La conduttrice ha spiegato che il suo approccio sarà più simile a quello di una spettatrice curiosa, un po’ “voyeur”: “Ho sempre visto i reality e chiedo ai concorrenti quello che vorrebbe sapere la Simona da casa. Voglio mettere un occhio nella serratura”.

Il Grande Fratello sarà anche un’occasione di evasione e leggerezza, perché, come dice Simona, “voglio che la gente si rilassi mentre ci guarda”.

La vita di Simona: un grande reality

Simona Ventura racconta anche la sua vita come un reality personale, fatta di sfide, tradimenti e nomination. Ma con orgoglio afferma: “Sono quella che vedi, se non mi piaci lo capisci subito. A 60 anni questo non posso cambiarlo”.

Appuntamento al 29 settembre

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: il 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione del Grande Fratello con la conduzione di Simona Ventura, pronta a far rivivere ai telespettatori tutta la magia del reality che ha fatto la storia della televisione italiana.