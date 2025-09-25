Brigitta Boccoli, ospite del programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, ha fatto una confessione sul suo passato che ha subito acceso un acceso dibattito sia in trasmissione che sui social.

La storia d’amore con Pino Insegno

L’attrice, sorella di Benedicta Boccoli e nota per la sua partecipazione insieme a lei allo show The Couple condotto da Ilary Blasi, ha raccontato di aver avuto una relazione con Pino Insegno quando aveva solo 14 anni, mentre lui ne aveva 27.

Brigitta ha dichiarato: “La prima storia importante l’ho avuta a 14 anni, sicuramente un po’ presto. È stata una storia che è durata tre anni e me la porterò avanti tutta la vita. Questi tre anni con una persona abbastanza più grande di me sono stati importanti, anche perché mi ha insegnato molte cose lui”.

Un rapporto ancora solido

Nonostante il tempo passato, Brigitta ha sottolineato che il rapporto con Pino Insegno è rimasto di grande amicizia: “Ci vogliamo proprio bene con Pino, siamo ancora amici. Quest’estate ci siamo sentiti. Lui mi ha detto: ‘Ho sentito che hai parlato bene di me in una trasmissione e ti volevo ringraziare”.

Il contesto della relazione

La relazione tra i due è iniziata sul set della trasmissione Pronto chi gioca, condotta da Milly Carlucci, dove Brigitta frequentava lo studio per seguire la sorella, ballerina di fila. Il sentimento è sbocciato rapidamente, tanto che la giovane attrice voleva addirittura sposarsi: “Odiavo mia madre e mio padre perché non mi davano il permesso di farlo prima dei 18 anni, quindi contavo i giorni. Pure lui mi voleva sposare”.

Tuttavia, con il passare del tempo e raggiunti i 17 anni, Brigitta ha vissuto un cambiamento radicale, soprattutto dopo una vacanza a Formentera dove ha conosciuto un’altra persona.