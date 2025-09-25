Giulia Salemi è tornata protagonista sul piccolo schermo con il nuovo programma di Nove, The Cage, che conduce al fianco di Amadeus. Influencer, volto televisivo e mamma felice, Giulia racconta in una lunga lettera la sua soddisfazione per questa esperienza e il percorso che l’ha portata fin qui.

Un percorso di crescita e una nuova carriera televisiva

In un’intervista dedicata anche al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Giulia Salemi ha ricordato la sua prima copertina per la rivista, datata Natale 2021, in occasione del primo anno di relazione con Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.

Giulia ha confessato di non aver mai mollato, portando avanti con determinazione il suo lavoro sui social, che le ha aperto molte porte nel mondo dello spettacolo. Oggi, è felice e soddisfatta del suo ruolo accanto ad Amadeus.

Il rapporto speciale con Amadeus

“Mi sono impegnata molto per crescere nel mio lavoro, per avere una carriera televisiva. Oggi lavoro con Amadeus a The Cage e faccio quello che ho sempre sognato. Sapevo che questo ruolo sarebbe stato perfetto per me, e ho conosciuto una persona, un professionista come Amadeus, che mi sta insegnando molto e che mi permesso di vedere da vicino la sua simpatia e la sua umanità”, ha raccontato Giulia Salemi.

Ha aggiunto di aver conosciuto un professionista che le sta insegnando molto, una persona capace di mostrare simpatia e umanità. Il duo televisivo formato da Giulia e Amadeus è molto apprezzato per la loro ironia e il modo di interagire che si sposa perfettamente con il format del programma, conquistando il pubblico.

La nuova vita da mamma e la gestione della privacy sui social

Recentemente diventata mamma del piccolo Kian, nato dall’amore con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha parlato anche di come sia cambiato il suo rapporto con i social media. “Ora siamo più attenti a tutelare la nostra vita privata, abbiamo meno tempo libero e lo dedichiamo a nostro figlio. In questo momento facciamo molta attenzione a postare nostro figlio, è una scelta che abbiamo condiviso,” ha spiegato.

Giulia è molto protettiva riguardo alla privacy di Kian e preferisce raccontare poco della sua vita privata, pur continuando a sostenere il proprio lavoro insieme a Pierpaolo, con la volontà di non sacrificare i propri sogni.