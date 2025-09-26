Nuova avventura televisiva per Antonella Fiordelisi, che da questa sera, venerdì 26 settembre 2025, sarà ufficialmente tra i concorrenti della ventesima edizione di Tale e Quale Show, lo storico varietà del venerdì sera in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello e ad altri reality show, l’ex schermitrice salernitana ha deciso di affrontare una sfida completamente diversa, fatta di canto, ballo e imitazioni. Un banco di prova impegnativo, ma anche un'opportunità di crescita personale e artistica.

Preparazione e determinazione

In un’intervista rilasciata a Superguidatv, Antonella ha raccontato il percorso che l’ha portata a ottenere il posto nel cast: “Ho studiato quasi un annetto canto per poter fare questo provino perché ci tenevo tanto. Rispetto agli altri concorrenti mi sento un po’ svantaggiata perché non ho mai avuto la possibilità di studiare per anni né canto, né recitazione, né ballo. Il mio obiettivo è quello di superare i miei limiti, perché so di averne. Cercherò di concentrarmi e di dare il meglio di me”.

Prima imitazione: Gaia

Per la prima puntata, Antonella Fiordelisi dovrà calarsi nei panni della cantautrice Gaia: “È molto difficile perché ha questa voce calda, raffinata e allo stesso tempo potente. Mi sto impegnando, non posso dire altro. Se mi concentro può uscire bene, poi sarete voi a dirmelo”.

Il sogno? Interpretare Dua Lipa

Il grande sogno di Antonella è però quello di portare sul palco una delle popstar più amate del panorama internazionale: “Mi piacerebbe imitare Dua Lipa, anche se è difficile. Mi è sempre piaciuta lei come cantante ed è così internazionale, sarebbe bellissimo”.

Sul giudizio di Cristiano Malgioglio

Temuta da molti concorrenti, la giuria di Tale e Quale Show – composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi – non sembra spaventare più di tanto Antonella: “Malgioglio non mi spaventa perché già so cosa mi aspetterà. So che potrebbe essere critico nei miei confronti, e ci sta. Il mio obiettivo sarà quello di fargli cambiare idea a fine stagione”.

Oltre i cliché: un'occasione di riscatto

Antonella vede questa nuova esperienza anche come un modo per smettere di essere etichettata solo come personaggio da gossip: “Nei programmi che ho fatto in passato ero me stessa e basta. Non studiavo e non mi impegnavo come sto facendo ora. Questa è come una scuola, può aiutarmi a togliere dei cliché su di me. Vorrei che la gente mi apprezzasse non solo perché sono simpatica, ma anche perché sono brava a fare qualcosa”.

Una vita privata serena

Oltre alla carriera, Antonella si dice felice anche sul piano sentimentale: “Sono otto mesi che sono fidanzata e sono felicissima. Giulio, lo conoscete ormai dai miei social: è bravissimo, bellissimo e mi fa stare tranquilla. Per me è la cosa più importante”.

Tale e Quale Show 2025: al via la nuova edizione

Il 26 settembre torna in prima serata su Rai 1 il programma cult Tale e Quale Show, con una nuova edizione all’insegna del talento, trasformismo e spettacolo. Confermatissima la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, pronti a giudicare le performance dei concorrenti con il loro mix di ironia, esperienza e simpatia.