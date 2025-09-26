Nei giorni scorsi, molti fan e follower di Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, hanno iniziato a chiedersi se nel suo cuore ci sia un nuovo amore dopo la turbolenta fine della relazione con Brando Ephrikian.

Il video misterioso su TikTok

La curiosità è nata da un video pubblicato da Raffaella sul suo profilo TikTok. Il contenuto, inserito in un trend molto popolare sulla piattaforma cinese, mostrava la giovane con uno sguardo innamorato rivolto verso un uomo misterioso. Nel video, infatti, si vedeva soltanto il braccio tatuato di quest’ultimo. La colonna sonora scelta era The Winner Takes It All degli Abba, una canzone molto evocativa che ha acceso ancor di più l’interesse dei fan.

I tatuaggi e la smentita sul ritorno di fiamma con Brando

Gli utenti più attenti hanno notato che i tatuaggi sul braccio dell’uomo nel video non corrispondono a quelli di Brando Ephrikian, escludendo così un possibile ritorno di fiamma tra i due. Poche ore dopo la pubblicazione, il video è stato però rimosso da Raffaella, aumentando il mistero e le speculazioni. Perché postare un contenuto così intimo e poi cancellarlo? Una semplice indecisione o un gesto per preservare la privacy?

Nuova vita a Milano: un cambio di rotta per Raffaella

Negli ultimi giorni, Raffaella Scuotto ha annunciato anche il suo trasferimento da Napoli a Milano, condividendo con i follower i vari momenti legati a questo grande cambiamento. Un segnale che la giovane sta aprendo un nuovo capitolo della sua vita, sia personale che professionale.

Attesa e curiosità tra i fan

Al momento, quindi, non ci sono conferme ufficiali di un nuovo amore per Raffaella, ma il video su TikTok ha sicuramente riacceso la curiosità dei fan. Resta da vedere se nelle prossime settimane l’ex corteggiatrice deciderà di svelare qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.

A riportare la notizia sono state nelle scorse ore diverse utenti che seguono i profili social di Raffaella e che hanno segnalato l’accaduto alle colleghe di IsaeChia.it, sito che ha visionato il video prima della sua rimozione.

Nel frattempo, tutti aspettano nuovi indizi o magari un altro post che possa chiarire il mistero.