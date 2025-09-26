La nuova edizione del Grande Fratello 2025 si preannuncia già carica di colpi di scena, ancora prima dell’apertura ufficiale della celebre porta rossa.

Il gossip di Deianira Marzano: scintille ai provini

Nelle scorse settimane, l’influencer e opinionista Deianira Marzano ha sganciato la prima bomba di gossip sulla nuova edizione: “Due nuovi concorrenti del prossimo Grande Fratello si sarebbero conosciuti durante i provini e tra loro sono subito scattate scintille. E non è tutto: entrambi sono stati scelti per entrare nella casa e, a quanto pare, si stanno già sentendo in gran segreto”.

Amedeo Venza e i retroscena: rischio squalifica

A rilanciare il gossip è stato Amedeo Venza, altro volto noto del mondo del gossip, che ha aggiunto nuovi dettagli scottanti: “Due concorrenti del nuovo Grande Fratello rischiano la squalifica ancor prima di entrare nella Casa perché avrebbero violato il regolamento che prevede di non conoscersi prima dell’inizio. I due, infatti (due ragazzi), si sono visti a Roma per accordarsi (forse) su alcune dinamiche…”.

Un Cast Completamente NIP… o Quasi

Il cast sarà composto esclusivamente da concorrenti NIP, ovvero persone non famose. Tuttavia, nell’era dei social media, il confine tra VIP e NIP si fa sempre più sfocato. Molti dei partecipanti potrebbero comunque avere già un certo seguito online o visibilità su media locali.

Durata e novità dell’edizione 2025

Il Grande Fratello 2025 durerà 100 giorni, accompagnando i telespettatori fino a fine anno. Ma le vere sorprese arrivano dal cast fisso del programma, che segna un ritorno al passato:

Ascanio Pacelli

Floriana Secondi

Cristina Plevani

Tre nomi iconici delle prime edizioni del reality, amatissimi dal pubblico e pronti a portare un tocco di nostalgia e autenticità. Una scelta che punta al cuore degli spettatori storici del programma.

QuandoiInizia il Grande Fratello 2025?

L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5. Il Grande Fratello è pronto a riaprire la sua porta rossa con una nuova stagione fatta di emozioni, strategie e colpi di scena.