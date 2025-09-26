A cura di Annalisa Accardo

La nuova edizione del Grande Fratello 2025 si preannuncia già carica di colpi di scena, ancora prima dell’apertura ufficiale della celebre porta rossa.

Il gossip di Deianira Marzano: scintille ai provini

Nelle scorse settimane, l’influencer e opinionista Deianira Marzano ha sganciato la prima bomba di gossip sulla nuova edizione: “Due nuovi concorrenti del prossimo Grande Fratello si sarebbero conosciuti durante i provini e tra loro sono subito scattate scintille. E non è tutto: entrambi sono stati scelti per entrare nella casa e, a quanto pare, si stanno già sentendo in gran segreto”.

Amedeo Venza e i retroscena: rischio squalifica

A rilanciare il gossip è stato Amedeo Venza, altro volto noto del mondo del gossip, che ha aggiunto nuovi dettagli scottanti: “Due concorrenti del nuovo Grande Fratello rischiano la squalifica ancor prima di entrare nella Casa perché avrebbero violato il regolamento che prevede di non conoscersi prima dell’inizio. I due, infatti (due ragazzi), si sono visti a Roma per accordarsi (forse) su alcune dinamiche…”.

Un Cast Completamente NIP… o Quasi

Il cast sarà composto esclusivamente da concorrenti NIP, ovvero persone non famose. Tuttavia, nell’era dei social media, il confine tra VIP e NIP si fa sempre più sfocato. Molti dei partecipanti potrebbero comunque avere già un certo seguito online o visibilità su media locali.

Durata e novità dell’edizione 2025

Il Grande Fratello 2025 durerà 100 giorni, accompagnando i telespettatori fino a fine anno. Ma le vere sorprese arrivano dal cast fisso del programma, che segna un ritorno al passato:

  • Ascanio Pacelli
  • Floriana Secondi
  • Cristina Plevani

Tre nomi iconici delle prime edizioni del reality, amatissimi dal pubblico e pronti a portare un tocco di nostalgia e autenticità. Una scelta che punta al cuore degli spettatori storici del programma.

QuandoiInizia il Grande Fratello 2025?

L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5. Il Grande Fratello è pronto a riaprire la sua porta rossa con una nuova stagione fatta di emozioni, strategie e colpi di scena.

 