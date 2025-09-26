A 25 anni dalla prima storica edizione del reality, il documentario Grande Fratello – L'inizio, disponibile su Mediaset Infinity, riporta alla luce storie mai raccontate, passioni rimaste nell’ombra e legami tanto intensi quanto taciuti. Tra queste, spicca il racconto di Maria Antonietta Tilloca, oggi 52 anni, che svela per la prima volta il suo amore segreto con il coinquilino Sergio Volpini.

"Rispettò molto il fatto che fuori avevo un fidanzato, poi cedemmo al sentimento", confessa Maria Antonietta, lasciando intendere che la loro relazione fu ben più di un semplice flirt da reality. Una storia “lunga e intensa”, come la definisce anche Marina La Rosa, che aggiunge: "Fecero l’amore, nessuno se ne accorse". A confermare il tutto è anche Salvo Veneziano, altro storico concorrente: "Dentro il Grande Fratello, se vuoi, ti puoi nascondere, anche sotto i suoi occhi, lo dico per esperienza personale".

Salvo specifica inoltre che il rapporto tra Maria Antonietta e Sergio fu consumato in Casa, ma tenuto ben nascosto: "Fecero l’amore, confermato da entrambi. Nessuno se ne accorse, erano talmente vicini nel letto e messi in una maniera… che poi con loro c’erano anche altre persone".

Anche Lorenzo Battistello e Marina La Rosa vissero una relazione segreta

Il documentario ha anche svelato un’altra storia rimasta nell’ombra: quella tra Lorenzo Battistello e Marina La Rosa. Un amore nato nella Casa, ma vissuto pienamente solo fuori, lontano dalle telecamere e dai riflettori. "Ci vedevamo negli alberghi prendendo camere separate", ha raccontato Battistello, "fu più difficile gestirla fuori che dentro il reality, non reggemmo il carico". Marina, da parte sua, ha rivelato che tra loro ci fu anche un sentimento vero: "Non abbiamo mai fatto capire a nessuno che in qualche modo c’eravamo anche innamorati". La Rosa ricorda di aver comunicato con Lorenzo tramite messaggi in codice scritti sotto il palmo della mano, per evitare qualsiasi sospetto da parte della produzione o degli altri inquilini. "Non c’era bisogno di consumare subito, volevamo dare un valore a quel sentimento, fuori poi eravamo entrambi impegnati", ha aggiunto Battistello, oggi noto chef.