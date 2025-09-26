La puntata de La Volta Buona, andata in onda su Rai 1 il 25 settembre 2025, è stata interamente dedicata al delicato e sempre attuale tema dell’estetica e dei ritocchi. Tra gli ospiti in studio, grande attenzione ha suscitato l’intervento di Jessica Morlacchi, cantante e vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha raccontato con grande sincerità la sua esperienza personale con la chirurgia estetica.

“Mi piaccio, quindi non devo fare nessun altro intervento”

Intervistata da Caterina Balivo, Jessica ha aperto il cuore al pubblico, dichiarando: “Mi piaccio, quindi non devo fare nessun altro intervento”,

un’affermazione che segna un punto di svolta nella sua relazione con la propria immagine.

La cantante, che a soli 14 anni trionfò a Sanremo con i Gazzosa, ha raccontato di essersi sottoposta al suo primo intervento estetico nel 2021, con l’obiettivo di rifarsi il naso. Tuttavia, il risultato non è stato quello sperato: “Non è andata come volevo, io mi sono affidata a una persona molto giovane e questo a volte può portare a risultati diversi. Forse anche per i prezzi lo scelsi, ma se potessi tornare indietro cambierei e sceglierei altro, anche se ovviamente ha un altro prezzo”.

Il complesso nato da una frase all’età di 14 anni

La decisione di rifarsi il naso non è nata per caso. Jessica ha raccontato che tutto iniziò quando, dopo la vittoria a Sanremo con i Gazzosa, qualcuno le disse: “Sei una bella nasona”. Una frase detta per scherzo, ma che ha lasciato un segno profondo. “Mi ricordo benissimo quell’episodio, anche perché da lì iniziarono a chiamarmi ‘nasona’. Poi diventò il mio complesso e dopo anni, nel 2021, ho deciso di operarmi”.

Il racconto del padre: “Il problema non è il naso, è il carattere”

Durante la puntata, Caterina Balivo ha riservato a Jessica una sorpresa: un videomessaggio del padre, che ha toccato il cuore del pubblico (e non solo).

“Io sono contento che ti sei rifatta il naso e le labbra, perché sei più felice, ma ricordati sempre che il problema non è il naso, è il carattere”,

ha detto con tono affettuoso ma diretto, suscitando una risata generale in studio e un velo di imbarazzo in Jessica, che ha comunque accolto con gratitudine il gesto del padre.

Le labbra e le lacrime del padre: “Ora siete tutte uguali”

Jessica ha anche parlato di un altro ritocco, fatto a 25 anni, quando si rifece le labbra. Il rientro a casa, però, non fu semplice: “Sono tornata a casa e mio padre, in lacrime, mi disse: ‘Ora ti vedo bene dentro una di quelle auto, così adesso siete tutte uguali. Non c'era peggior cosa che tu potessi fare’”.

Parole dure, che l’hanno profondamente colpita. Tuttavia, con il tempo, anche lui ha riconosciuto che quell’intervento aveva avuto un effetto positivo: “Adesso mi dice: 'Hai fatto bene, perché vedo che sei felice'”.

Il simpatico siparietto con la madre

In collegamento da casa, sono intervenuti anche i genitori di Jessica. Non è mancato un momento divertente quando la cantante ha esclamato: “Mamma, ma ti sei fatta i capelli?” La madre ha risposto con ironia: “Eh beh, andavo in televisione... Almeno i capelli, io non mi sono rifatta niente... almeno quelli!”, scatenando una risata generale in studio, inclusa quella di Caterina Balivo.