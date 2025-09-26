Questa sera, venerdì 26 settembre, Antonella Fiordelisi fa il suo attesissimo debutto come nuova concorrente di Tale e Quale Show, il celebre talent show di imitazioni condotto da Carlo Conti, in onda su Rai 1. Per l’ex schermitrice salernitana si tratta di una sfida completamente diversa rispetto alle esperienze televisive che l’hanno resa nota al grande pubblico.

Dalla scherma ai reality, ora la musica

Nata come atleta, Antonella Fiordelisi ha partecipato a competizioni di scherma di livello nazionale prima di approdare al mondo dello spettacolo. La sua popolarità è esplosa con la partecipazione a reality show come il Grande Fratello Vip. Ma ora il contesto cambia completamente: sul palco di Tale e Quale Show, dovrà mettersi in gioco tra canto, ballo e imitazioni. “È un banco di prova impegnativo, ma anche un'opportunità di crescita personale e artistica”, ha dichiarato l’influencer campana.

Il debutto? Nei panni di Gaia

Per la prima puntata, Antonella dovrà calarsi nei panni della cantante Gaia, nota per la sua voce graffiante e il suo stile contemporaneo. Un'imitazione che si preannuncia tutt’altro che semplice. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV, l’ex gieffina ha rivelato: “Mi sto preparando da mesi con un vocal coach, ho lavorato duramente e sto cercando di non farmi schiacciare dall’ansia. Ho dedicato quasi un anno al canto per affrontare il provino e conquistarmi questo posto”.

Non manca però un pizzico di realismo: “Mi sento svantaggiata rispetto ad altri concorrenti che hanno studiato canto o ballo fin da piccoli. Ma il mio obiettivo è superare i miei limiti”.

Il giudizio di Malgioglio? “Non ho paura”

Tra i giudici di quest’edizione ci sarà anche Cristiano Malgioglio, noto per le sue critiche pungenti. Antonella, però, non si lascia intimidire: “So che non mi risparmierà, ma non ho paura. Voglio dimostrare che non sono solo un personaggio da reality”.

Vita privata: l’amore con Giulio Fratini

Oltre alla carriera, procede a gonfie vele anche la vita sentimentale. Da otto mesi, Antonella è legata all’imprenditore Giulio Fratini, volto già noto nel mondo del gossip per precedenti flirt con personaggi famosi. “Giulio ormai lo conoscete, è spesso sui miei social. È un bravissimo ragazzo, ed è bellissimo. Ma la cosa più importante è che mi fa stare tranquilla. Per noi donne (e anche per gli uomini) la tranquillità è tutto”.