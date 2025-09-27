Per la sua prima esibizione a Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi si è cimentata nell’imitazione di Gaia, portando sul palco la hit sanremese Chiamo Io Chiami Tu. Intervistata da SuperGuidaTv nei giorni precedenti, aveva ammesso la difficoltà della prova: “Per la prima puntata mi tocca Gaia, che è molto molto difficile perché ha questa voce calda, raffinata e potente. Non è facilissima da imitare. Mi sto impegnando, non posso dire altro. Se mi concentro può uscire bene”.

Le reazioni della giuria

Al termine dell’esibizione, non sono mancate opinioni contrastanti. Cristiano Malgioglio, come da tradizione, non ha usato mezzi termini: “Sono molto spaventato, mi hai deluso in un modo spaventoso, serviva Carmen Di Pietro. Non ho sentito niente di Gaia, ho sentito una voce di ghiaia. Non ho capito neanche una parola di quello che hai cantato”.

In difesa dell’ex gieffina è intervenuta Alessia Marcuzzi, che ha sottolineato l’impegno e la buona resa vocale: “Lei è una campionessa di sport, non è una cantante professionista e ci ha messo tantissimo impegno. Penso anche che sulla voce sia andata molto bene”.

Buono anche il giudizio di Giorgio Panariello, che ha apprezzato la voce e la determinazione mostrata sul palco.

Il verdetto finale? Sesto posto con 42 punti.

Lo studio e la preparazione

“Ho studiato quasi un annetto canto per poter fare questo provino, ci tenevo tanto - ha dichiarato Antonella a SuperGuidaTV -. Sicuramente una base adesso c’è. Rispetto agli altri concorrenti mi sento svantaggiata perché non ho mai studiato per anni né canto, né recitazione, né ballo. Il mio obiettivo è superare i miei limiti e dare il meglio di me”.