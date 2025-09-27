Finalmente ci siamo: questa sera torna su Rai 1 Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che festeggia la sua ventesima. Come ogni anno, il pubblico si divide tra curiosità, emozione e pronostici: chi alzerà la coppa dei campioni?
A fare chiarezza ci pensano gli esperti di Sisal, che hanno stilato una classifica basata sulle puntate degli scommettitori.
Secondo i bookmaker, la favorita assoluta è Barbara D’Urso, proposta a quota 2,50: un segnale forte del fatto che la conduttrice parta con i favori del pronostico.
Alle sue spalle, a quota 4,50, troviamo due donne amatissime dal pubblico: Andrea Delogu e Martina Colombari, entrambe considerate papabili regine del dancefloor. Poco più indietro si colloca Francesca Fialdini, data a 6,00, pronta a sorprendere.
Il primo uomo a comparire in classifica è il tennista Fabio Fognini, quotato 7,50: il campione sportivo potrebbe conquistare il pubblico non solo con la grinta atletica, ma anche con una nuova veste da ballerino.
Segue lo storico volto dello show, Paolo Belli, a 9,00, mentre a quota 12,00 si piazzano Beppe Convertini, Filippo Magnini e Nancy Brilli. Più staccati, a 16,00, troviamo Marcella Bella e Rosa Chemical, personaggi molto diversi ma entrambi pronti a dare spettacolo.
Chiude la classifica la Signora Coriandoli, data a 25,00: una quota che la rende outsider assoluta, ma che potrebbe trasformarla nella sorpresa più clamorosa di questa edizione.