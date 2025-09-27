Negli ultimi mesi i media hanno parlato di presunte tensioni tra Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez, citando “motivi molto gravi” alla base di un presunto litigio tra le sorelle. Alcuni giornalisti, tra cui Gabriele Parpiglia, avevano ipotizzato che al centro dei dissapori ci fosse Ignazio Moser, compagno di Cecilia.

La smentita ufficiale

In un’intervista a Fan Page, Cecilia Rodriguez ha chiarito:

Non ci sono stati problemi né di lavoro, né di famiglia, né riguardanti fidanzati o mariti.

Non ci sono state frizioni tra Belen e Ignazio Moser . La sua assenza al pranzo di compleanno di Belen era dovuta a una gara sportiva.

Il pranzo di famiglia è stato un momento piacevole e sereno tra sorelle, genitori e nipoti.

“Voglio smentire assolutamente i rumor che dicono che abbiamo litigato. Con Belen non abbiamo discusso, siamo due persone molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa, ma in questo caso non c’è stato niente di tutto ciò che è stato detto”, ha spiegato Cecilia.

Perché non ha smentito prima

Alla domanda sul perché non abbia chiarito prima, Cecilia ha dichiarato: “Non ho mai parlato di questa cosa sui social perché non mi sembra un canale giusto per smentire i rumors o raccontare ogni dettaglio della mia vita privata. Ho imparato a farmi scivolare le cose addosso: a volte non rispondere è anche sinonimo di intelligenza e maturità”.

Il comportamento passato di Belen

Lo scorso giugno, Belen Rodriguez aveva dichiarato al settimanale Chi: “Se è vero quello che dicono? Nella vita abbiamo litigato almeno cinquemila volte. La vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre”.

Tra aprile e i giorni recenti, le sorelle non sono state viste insieme né sui social né dal vivo. Inoltre, Belen e Ignazio Moser hanno smesso di seguirsi su Instagram nello stesso periodo, alimentando le speculazioni dei media.