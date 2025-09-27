Il Grande Fratello è ormai alle porte, ma la promozione di questa nuova edizione procede a rilento. Finora, la conduttrice Simona Ventura ha fatto soltanto un’ospitata a Verissimo la scorsa settimana, accompagnata da un paio di interviste sulla carta stampata che non hanno svelato grandi novità. I video di presentazione dei concorrenti sono stati gli unici contenuti condivisi finora.

Diversamente da quanto fatto da Milly Carlucci per Ballando con le Stelle, Simona Ventura non ha organizzato conferenze stampa, non ha inviato gli opinionisti in altri programmi televisivi e non ha realizzato spot degni di nota. Un inizio low profile probabilmente dettato da scelte di marketing o da limitazioni di budget.

I concorrenti e il meccanismo di ingresso

Secondo quanto anticipato dal giornalista Davide Maggio, il Grande Fratello inizierà con l’ingresso di 12 concorrenti: sei uomini e sei donne. Tra i partecipanti già annunciati figurano: Matteo Azzali, Giulio Carotenuto, Francesca Carrara, Omer Elomari e Anita Mazzotta.

La seconda puntata, in onda il lunedì successivo, vedrà l’ingresso degli altri concorrenti, fino a raggiungere un numero massimo di 20 partecipanti. Non sono previste ulteriori clip di presentazione nel weekend.

Il caso di Jonas Pepe

Alcune indiscrezioni segnalano che la scheda di presentazione di Jonas Pepe sia stata rimossa dai social e dal sito ufficiale. Secondo FanPage, questo non significa che il concorrente sia escluso dal cast: la decisione sarebbe stata dettata da motivi di spazio.

I cinque concorrenti già annunciati sono stati presentati uno per giorno, dal lunedì al venerdì. Poiché non sono previste presentazioni nel weekend, la scheda di Jonas Pepe è stata momentaneamente rimossa per permettere il suo ingresso direttamente in puntata.